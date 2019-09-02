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2 сентября, источник: ТАСС

Союз биатлонистов России будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит только осенью 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

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В понедельник стало известно, что исполком IBU на своем последнем заседании принял решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку внеочередного конгресса, который пройдет в октябре в Мюнхене.

«Теперь этот вопрос будет рассмотрен на следующем конгрессе», — сообщили в IBU. После внесения в прошлом году поправок в устав IBU, вопросы статуса национальных федераций теперь могут быть рассмотрены только конгрессом. Проведение ближайшего запланировано на осень 2020 года в Праге.

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Сейчас исполком IBU отказался включать вопрос восстановления прав СБР, поскольку российская сторона не успела выполнить 12 условий, поставленных перед ней в прошлом году.

Наиболее важным является пункт, требующий от СБР компенсировать IBU расходы, которые организация понесла в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после расследования трехлетней давности комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. СБР должен компенсировать IBU около €700 тыс., однако пока эта сумма еще полностью не оплачена.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

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