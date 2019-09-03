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3 сентября, источник: ТАСС

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Хальвард Ханевольд

ХЕЛЬСИНКИ, 3 сентября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону норвежец Хальвард Ханевольд скончался во вторник утром на 50-м году жизни. Об этом сообщил телеканал TV2.

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Источник: AFP 2019

«Это грустный день для норвежского биатлона. Ханевольд оставался честью биатлонного сообщества [и после окончания карьеры]», — сказал президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен.

По данным норвежского издания Budstikka, Ханевольд был найден мертвым утром во вторник у себя дома в норвежском Аскере. У спортсмена осталась жена и двое детей. Подробности смерти не уточняются.

Ханевольд начал карьеру в 15 лет. На его счету три олимпийские золотые медали, которые он выиграл в индивидуальной гонке на 20 км в 1998 году, а также в эстафетах 4×7,5 км в 2002 и 2010 годах. Также он пять раз становился чемпионом мира.

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