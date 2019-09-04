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4 сентября, источник: Матч ТВ

«Самое странное сообщение от фанатов? Фото в нижнем белье». Блиц-интервью с Мартеном Фуркадом

Пятикратный олимпийский чемпион ответил на случайные вопросы «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

— Самое яркое воспоминание из детства?

— Жизнь с моими братьями в окружении красивой природы.

— Какая гонка была лучшей в вашей карьере?

— Думаю, что предолимпийский спринт в Сочи. Это был один из моих лучших результатов.

— Какая гонка была худшей?

— Возможно, в 2013-м на чемпионате Франции. Я промахнулся пять раз подряд.

— Какой тип гонок вы больше всего любите?

— Мне нравится соревноваться в пасьюте.

— Любимый этап Кубка мира?

— Антхольц — из-за природы, Рупольдинг — из-за атмосферы.

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— Назовите идеальную мужскую эстафетную четверку?

— Это легко. Первый этап — Эрик Лессер из Германии. Второй — Арнд Пайфер из Германии. Третий — Йоханнес Бе из Норвегии. И я буду завершать соревнования.

— Опишите Йоханнеса Бе тремя словами?

— Сильный, добрый, и он из тех, кто не любит проигрывать — так же, как и я.

— Опишите Антона Шипулина тремя словами?

— Сильный, застенчивый и, думаю, решительный.

— Что первым приходит вам на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

— У меня очень много хороших воспоминаний о России — о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первым на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают ее очень много.

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— Что вас больше всего удивило в России?

— Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов.

— Лучший друг в биатлоне?

— У меня много друзей в биатлоне. За пределами моей команды я хорошо общаюсь с Тарьеем Бе. Мне повезло, что в поколении-88 очень много хороших спортсменов. Я дружу с Симоном Шемпом, с Антоном Шипулиным. Со многими спортсменами моего возраста.

— Кто лучший биатлонист всех времен?

— Конечно, Уле-Эйнар (Бьорндален) — это легенда биатлона.

— Как вы сделали предложение своей жене?

(Показывает, что не расслышал.).

— Как вы сделали предложение своей жене?

— Я не понимаю этот вопрос.

— Лучшее, что есть в отцовстве?

— Это когда тебя долгое время не было дома, возвращаешься и видишь улыбки своих детей. И просто хочешь обнять их.

— Какую работу вы хотите для своих детей в будущем?

— Я хочу, чтобы они были счастливы и любили свою работу. Я много работаю. Но я это делаю, потому что люблю свою работу.

— Какую работу вы хотите для себя после завершения карьеры?

— Это достаточно крутая работа, которую я проделал в этот уик-енд — организация фестиваля.

— Самая сумасшедшая вещь, которую вы сделали?

— Организация этого фестиваля. И быть олимпийским чемпионом — это достаточно безумно.

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— Вы попадали когда-нибудь в смертельно опасные ситуации?

— Да, автомобильная авария, когда мне было 14. Я объяснил ее в своей книге. Вечером, приняв немного алкоголя, я взял машину с одним из своих друзей, у которого тоже не было водительских прав. И мы разбились. Это была большая ошибка.

— Ситуация, о которой вы сожалеете?

— Да, иногда я сожалел о поступках. Но не стал бы делать что-то по-другому.

— Самое странное сообщение от болельщиков, которое вы получали?

— (Фото) в нижнем белье.

— Когда вы в последний раз плакали?

— Прошлой весной после сезона.

— Любой человек на планете, с которым вы бы хотели познакомиться?

— Не знаю. Я повстречал многих людей, которых хотел повстречать.

— Главный соперник в вашей карьере?

— Конечно, Йоханнес Бе. Он единственный, кто преуспел в том, чтобы победить меня. Он самый сильный. Но, думаю, мое главное соперничество было с Эмилем Свендсеном.

— Лучший способ отдохнуть после гонки?

— Полежать на диване. После тренировки, когда ты возвращаешься в машину, загружаешь вещи в багажник и просто садишься на заднее сиденье — это очень расслабляет.

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