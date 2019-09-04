«Самое странное сообщение от фанатов? Фото в нижнем белье». Блиц-интервью с Мартеном Фуркадом
Пятикратный олимпийский чемпион ответил на случайные вопросы «Матч ТВ».
Пятикратный олимпийский чемпион ответил на случайные вопросы «Матч ТВ».
— Самое яркое воспоминание из детства?
— Жизнь с моими братьями в окружении красивой природы.
— Какая гонка была лучшей в вашей карьере?
— Думаю, что предолимпийский спринт в Сочи. Это был один из моих лучших результатов.
— Какая гонка была худшей?
— Возможно, в 2013-м на чемпионате Франции. Я промахнулся пять раз подряд.
— Какой тип гонок вы больше всего любите?
— Мне нравится соревноваться в пасьюте.
— Любимый этап Кубка мира?
— Антхольц —
— Назовите идеальную мужскую эстафетную четверку?
— Это легко. Первый этап — Эрик Лессер из Германии. Второй — Арнд Пайфер из Германии. Третий — Йоханнес Бе из Норвегии. И я буду завершать соревнования.
— Опишите Йоханнеса Бе тремя словами?
— Сильный, добрый, и он из тех, кто не любит проигрывать — так же, как и я.
— Опишите Антона Шипулина тремя словами?
— Сильный, застенчивый и, думаю, решительный.
— Что первым приходит вам на ум, когда вы слышите слово «Россия»?
— У меня очень много хороших воспоминаний о России — о
— Что вас больше всего удивило в России?
— Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов.
— Лучший друг в биатлоне?
— У меня много друзей в биатлоне. За пределами моей команды я хорошо общаюсь с Тарьеем Бе. Мне повезло, что в поколении-88 очень много хороших спортсменов. Я дружу с Симоном Шемпом, с Антоном Шипулиным. Со многими спортсменами моего возраста.
— Кто лучший биатлонист всех времен?
— Конечно,
— Как вы сделали предложение своей жене?
(Показывает, что не расслышал.).
— Как вы сделали предложение своей жене?
— Я не понимаю этот вопрос.
— Лучшее, что есть в отцовстве?
— Это когда тебя долгое время не было дома, возвращаешься и видишь улыбки своих детей. И просто хочешь обнять их.
— Какую работу вы хотите для своих детей в будущем?
— Я хочу, чтобы они были счастливы и любили свою работу. Я много работаю. Но я это делаю, потому что люблю свою работу.
— Какую работу вы хотите для себя после завершения карьеры?
— Это достаточно крутая работа, которую я проделал в этот
— Самая сумасшедшая вещь, которую вы сделали?
— Организация этого фестиваля. И быть олимпийским чемпионом — это достаточно безумно.
— Вы попадали
— Да, автомобильная авария, когда мне было 14. Я объяснил ее в своей книге. Вечером, приняв немного алкоголя, я взял машину с одним из своих друзей, у которого тоже не было водительских прав. И мы разбились. Это была большая ошибка.
— Ситуация, о которой вы сожалеете?
— Да, иногда я сожалел о поступках. Но не стал бы делать
— Самое странное сообщение от болельщиков, которое вы получали?
— (Фото) в нижнем белье.
— Когда вы в последний раз плакали?
— Прошлой весной после сезона.
— Любой человек на планете, с которым вы бы хотели познакомиться?
— Не знаю. Я повстречал многих людей, которых хотел повстречать.
— Главный соперник в вашей карьере?
— Конечно, Йоханнес Бе. Он единственный, кто преуспел в том, чтобы победить меня. Он самый сильный. Но, думаю, мое главное соперничество было с Эмилем Свендсеном.
— Лучший способ отдохнуть после гонки?
— Полежать на диване. После тренировки, когда ты возвращаешься в машину, загружаешь вещи в багажник и просто садишься на заднее сиденье — это очень расслабляет.