Бьорндален и Домрачева покупают квартиру в Монако. А в Белоруссии их сосед Жерар Депардье
Дом под Минском уже достроили.
Дом под Минском уже достроили.
После завершения спортивной карьеры Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева не стали менее медийными персонами. Уле работает экспертом на норвежском TV2, а Дарья запустила свою линию одежды. Сейчас ребята переключились на недвижимость.
Бьорндален и Домрачева живут на две страны. Но большую часть времени все равно проводят в Белоруссии. Тут у биатлонистки квартира и особняк на берегу Минского моря в деревне Лапоровичи, о котором не слышали разве что совсем не фанаты биатлона.
Участок выделили Домрачевой в 2011 году после Олимпиады в Ванкувере, а строить дом начали лишь через несколько лет. Огромный особняк в виде лайнера с панорамными окнами спроектировал родной брат биатлонистки архитектор Никита Домрачев. Внутри есть бассейн, на крыше летняя терраса, а рядом с домом теннисный корт.
По соседству строится ее мама и французский актер Жерар Депардье, который мечтал пожить в стране «среди крестьян». Александр Лукашенко услышал и выделил землю.
После завершения строительства и переезда звездная пара задумалась о покупке квартиры в Монако. Средняя цена квадратного метра в портовой части La Condamine (где, возможно, они и арендуют квартиру) около 51,5 тысячи евро, средняя цена сделки — 4,5 миллиона евро.
«Рынок жилья в Монако ограничен. Я пока что ничего не купил, но ищу варианты. Посмотрим, получится ли», — сообщил Бьорндален Kapital.
Для дополнительного заработка Бьорндален уже создал бренд и логотип, но пока ничего не продает. У норвежца будет большое преимущество на рынке, не полностью занятом известными спортсменами.
Хотя на линию одежды совместно с женой мы точно можем рассчитывать. В шапочках с логотипом «Bjоrndalen» он уже на публике не раз появлялся.