Мартен Фуркад описал Шипулина тремя словами

У меня очень много хороших воспоминаний о России — о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первым на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают ее очень много.

Что больше всего удивило в России? Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов, — цитирует Фуркада «Матч ТВ».