Мартен Фуркад описал Шипулина тремя словами
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад охарактеризовал тремя словами российского биатлониста Антона Шипулина, а также рассказал, что первое приходит на ум, когда слышит слово Россия.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад охарактеризовал тремя словами российского биатлониста Антона Шипулина, а также рассказал, что первое приходит на ум, когда слышит слово Россия.
«Шипулин — сильный, застенчивый и, думаю, решительный.
У меня очень много хороших воспоминаний о России — о
Что больше всего удивило в России? Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов, — цитирует Фуркада «Матч ТВ».