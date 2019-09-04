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4 сентября, источник: Sport24

Мартен Фуркад описал Шипулина тремя словами

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад охарактеризовал тремя словами российского биатлониста Антона Шипулина, а также рассказал, что первое приходит на ум, когда слышит слово Россия.

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«Шипулин — сильный, застенчивый и, думаю, решительный.

У меня очень много хороших воспоминаний о России — о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первым на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают ее очень много.

Что больше всего удивило в России? Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов, — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

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