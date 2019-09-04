IBU выразил соболезнования семье норвежского биатлониста Халварда Ханеволда

«Мы очень опечалены смертью Халвара Ханеволда, легенды Олимпийских игр и биатлона, ушедшей слишком рано. Он воплотил в себе лучшие характеристики биатлона. Для трехкратного олимпийского чемпиона он был скромным и дружелюбным человеком, и он всегда находил повод для улыбки и повод для смеха. Мы будем скучать по его остроумию и вездесущей улыбке, которая никогда не будет забыта. Наши мысли с семьей и друзьями Халвара в это трудное время», — сказал глава IBU Олле Далин.