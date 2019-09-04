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4 сентября, источник: Спорт РИА Новости

IBU выразил соболезнования семье норвежского биатлониста Халварда Ханеволда

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) выразил соболезнования супруге и детям норвежского биатлониста Халвара Ханеволда, который скончался в возрасте 49 лет.

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Источник: Спорт РИА Новости

О смерти трехкратного олимпийского чемпиона стало известно во вторник.

«IBU выражает искренние соболезнования жене и детям Халвара Ханеволда, его коллегам и всем его товарищам по команде в Норвежской федерации биатлона», — говорится в сообщении на сайте IBU.

«Мы очень опечалены смертью Халвара Ханеволда, легенды Олимпийских игр и биатлона, ушедшей слишком рано. Он воплотил в себе лучшие характеристики биатлона. Для трехкратного олимпийского чемпиона он был скромным и дружелюбным человеком, и он всегда находил повод для улыбки и повод для смеха. Мы будем скучать по его остроумию и вездесущей улыбке, которая никогда не будет забыта. Наши мысли с семьей и друзьями Халвара в это трудное время», — сказал глава IBU Олле Далин.

Помимо IBU, свои соболезнования выразил Союз биатлонистов России. «Несколько поколений российских биатлонистов (включая половину членов правления СБР) выходило на старт с прославленным норвежцем, чья спортивная карьера в большом биатлоне длилась без малого 20 лет, а на ветеранские старты он и вовсе выходил до самой смерти. Союз биатлонистов России, вся российская биатлонная семья выражает глубокие соболезнования родным и близким выдающегося спортсмена и скорбит о его преждевременной смерти вместе с миллионами российских болельщиков», — говорится в релизе СБР.

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