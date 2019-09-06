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6 сентября, источник: Sport24

Русский биатлон в этом году не восстановят. Надо заплатить IBU €150 тыс. и выполнить еще 2 критерия

Биатлон идет по пути легкой атлетики.

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Мы уже как-то смирились с мыслью, что у руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) никак не получается убедить IAAF (международную федерацию), что выводы сделаны и никакого допинга больше не будет. На секундочку, с 2015 года.

По похожему пути идет и Союз биатлонистов России (СБР). IBU перестал дружить с нами в 2017 году, но если русские биатлонисты выступать на международных стартах еще могут, то легкоатлеты в большинстве своем сидят дома. Зато международные соревнования как по биатлону, так и по легкой атлетике в России уже несколько лет не проводятся.

В сентябре ВФЛА и СБР сделают еще одну попытку убедить иностранных боссов восстановить членство федераций в международных организациях. Правда, у ВФЛА совсем мало шансов, а у СБР их, как оказалось, вообще нет.

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На последнем заседании исполкома IBU было принято решение не тратить время на обсуждение вопроса о восстановлении прав российского биатлона на октябрьском конгрессе в Мюнхене.

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Из 12 критериев дорожной карты, по их мнению, остаются невыполненными финансовый, антидопинговый и образовательный. И первый из них самый волнующий. Руководство СБР должно выплатить около €700 тыс., которые международная организация потратила на расследования допинговых дел россиян.

Хотя наши боссы с этим вообще не согласны. Из долга осталось вернуть €150 тыс., а все остальное мы якобы выполнили. СБР собирается обсудить с рабочей группой 23 сентября в Москве, что же изменило решение IBU рассмотреть вопрос статуса федерации на октябрьском конгрессе.

Но думается, что у рабочей группы найдутся ответы. Там уже будут готовы перепроверенные данные из Московской лаборатории и два десятка отстраненных имен (и громкие будут). Вот и начнутся новые проблемы в пункте про антидопинг.

А с образовательным все давно ясно. Маргарита Васильева со своей неразборчивостью в системе АДАМС — уже весомый аргумент. Ее дело, кстати, тоже скоро должны рассмотреть.

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При небольшом количестве провальных допинговых дел у биатлонистов (по сравнению с легкоатлетами) у руководства СБР все еще проблемы с общительностью и организацией не только системности в команде, но и с IBU. Если бы отношения действительно были хорошими, как об этом говорит президент федерации Владимир Драчев, то никаких вопросов по критериям (кроме финансового) у рабочей группы не возникло бы.

А теперь ждем 2020 года. И то, что СБР восстановят в правах, никто не обещает. Вот и придется нашим болельщикам ездить по Европам, чтобы насладиться любимым видом спорта. Российских этапов еще долго не будет.

Виктория Дмитриева

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