«Время нас рассудит»: Шипулин ответил критикам его выдвижения в депутаты

«Хочу обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания, я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит. За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике», — написал Шипулин на своей странице в Instagram.