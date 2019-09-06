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6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Время нас рассудит»: Шипулин ответил критикам его выдвижения в депутаты

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, который баллотируется в Госдуму от «Единой России», опубликовал обращение к своим избирателям, в котором рассказал о своих достижениях и ответил на критику.

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Источник: РИА "Новости"

«Хочу обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания, я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит. За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике», — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

По его словам, ему уже удалось решить вопросы с поставкой медицинского оборудования в нескольких населенных пунктах Свердловской области, договориться о строительстве моста, лыжной базы, детских площадок.

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«Ко мне обратилось больше 50 жителей округа. Примерно половина их вопросов касается сферы ЖКХ. В большинстве случаев уже удалось людям помочь. Остальные обращения находятся в работе. Это все — результат кропотливой работы. Это встречи с людьми, общение с местными и областными руководителями, министрами и губернатором. У меня за спиной более двухсот пятидесяти встреч, свыше 30 тысяч километров преодолено на машине во время кампании», — добавил Шипулин.

На прошлой неделе «Справедливая Россия» отозвала апелляционную жалобу в Верховный суд России по вопросу снятия Шипулина с довыборов в Госдуму. Ранее Свердловский областной суд отклонил административный иск кандидата от СР Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от ЕР Шипулина.

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