Шипулин лидирует на довыборах в ГД по Серовскому округу

На 13:00 мск согласно опросам Шипулин, выдвигающийся от партии «Единая Россия», набирает 52% голосов, в то время как его ближайший преследователь фельдшер из Новолялинской районной больницы Алексей Коровкин («Справедливая Россия») — только 20%.

Шипулин в общей сложности на этапах Кубка мира 61 раз поднимался на подиум и одержал 20 побед. В его активе одно золото, три серебра, три бронзы на чемпионатах мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Шипулин выиграл бронзу в мужской эстафете, а спустя четыре года на Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине. О завершении карьеры он объявил в конце 2018 года.