Шипулин лидирует на довыборах в ГД по Серовскому округу
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу Свердловской области, сообщается в данных exit poll.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу Свердловской области, сообщается в данных exit poll.
На 13:00 мск согласно опросам Шипулин, выдвигающийся от партии «Единая Россия», набирает 52% голосов, в то время как его ближайший преследователь фельдшер из Новолялинской районной больницы Алексей Коровкин («Справедливая Россия») — только 20%.
Далее располагаются: депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов (КПРФ, 15%), правозащитница Евгения Чудновец (ЛДПР, 6%), член Центрального комитета партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов (3%), Ирина Скачкова («Яблоко», 3%) и председателя совета регионального отделения партии «Зеленые», адвокат Игорь Рузаков (1%).
Шипулин в общей сложности на этапах Кубка мира 61 раз поднимался на подиум и одержал 20 побед. В его активе одно золото, три серебра, три бронзы на чемпионатах мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Шипулин выиграл бронзу в мужской эстафете, а спустя четыре года на Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине. О завершении карьеры он объявил в конце 2018 года.