Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Шипулин лидирует на довыборах в ГД по Серовскому округу

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу Свердловской области, сообщается в данных exit poll.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

На 13:00 мск согласно опросам Шипулин, выдвигающийся от партии «Единая Россия», набирает 52% голосов, в то время как его ближайший преследователь фельдшер из Новолялинской районной больницы Алексей Коровкин («Справедливая Россия») — только 20%.

Далее располагаются: депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов (КПРФ, 15%), правозащитница Евгения Чудновец (ЛДПР, 6%), член Центрального комитета партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов (3%), Ирина Скачкова («Яблоко», 3%) и председателя совета регионального отделения партии «Зеленые», адвокат Игорь Рузаков (1%).

Шипулин в общей сложности на этапах Кубка мира 61 раз поднимался на подиум и одержал 20 побед. В его активе одно золото, три серебра, три бронзы на чемпионатах мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Шипулин выиграл бронзу в мужской эстафете, а спустя четыре года на Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине. О завершении карьеры он объявил в конце 2018 года.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Почему суд освободил Кокорина и Мамаева
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Второй день прокатов: звезды Медведевой, короны Загитовой
Вратарь «Спартака» получил травму через день после возвращения
«Мечта тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева
«Ростов» забил трешку Сирии и ждет разрешения для игры в Дамаске
Сборная Италии победила команду Финляндии в отборе ЧЕ-2020
Россиянка в паре с латвийкой победила на юниорском US Open
Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию в отборе Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь