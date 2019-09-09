Шипулин надеется, что будущие переговоры биатлонистов с СБР будут идти в закрытом режиме

Ведущие биатлонисты сборной России на протяжении всего лета обсуждали с руководством условия контрактов на предстоящий сезон, что активно обсуждалось в средствах массовой информации. Спортсменов, в частности, не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. Договориться сторонам удалось только в конце августа, на заседании правления СБР, которое посетили трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

«Я знаю, что ребятам пошли навстречу. Важно, чтобы одна и вторая сторона договаривались между собой, нельзя сказать, что ситуация исчерпана. Я думаю, что будут споры, но надеюсь, что сор из избы уже не будут выносить. Это моменты, которые должны решаться в кабинете между спортсменами и руководством СБР», — сказал Шипулин.