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9 сентября, источник: ТАСС

Шипулин надеется, что будущие переговоры биатлонистов с СБР будут идти в закрытом режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Переговоры Союза биатлонистов России (СБР) со спортсменами сборной страны в будущем не должны становиться достоянием общественности. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Антон Шипулин.

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Ведущие биатлонисты сборной России на протяжении всего лета обсуждали с руководством условия контрактов на предстоящий сезон, что активно обсуждалось в средствах массовой информации. Спортсменов, в частности, не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. Договориться сторонам удалось только в конце августа, на заседании правления СБР, которое посетили трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

«Я знаю, что ребятам пошли навстречу. Важно, чтобы одна и вторая сторона договаривались между собой, нельзя сказать, что ситуация исчерпана. Я думаю, что будут споры, но надеюсь, что сор из избы уже не будут выносить. Это моменты, которые должны решаться в кабинете между спортсменами и руководством СБР», — сказал Шипулин.

Ведущие биатлонисты сборной России на предстоящий сезон смогут сохранить свои контракты с личными спонсорами, однако через год будет разработан универсальный документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена.

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