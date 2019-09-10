Логинов подписал контракт с СБР

Источник: РИА "Новости"

Логинов был единственным биатлонистом сборной России, который летом отказался подписывать соглашение с СБР на предстоящий сезон.

Спортсмена не устраивал пункт контракта, регламентирующий количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров. Договориться сторонам удалось только в конце августа, на заседании правления СБР, которое посетил Логинов и его партнеры по команде олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они также были недовольны условиями уже подписанных контрактов.

По итогам той встречи 27-летний Логинов отметил, что контракт им будет подписан в ближайшее время. «Он его подписал», — сообщил Драчев.

Ведущие биатлонисты сборной России, помимо основного документа, также подписали дополнительное соглашение, которое позволит им сохранить свои контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. Однако через год будет разработан универсальный документ, в котором количество рекламных мест будет определяться результатами спортсмена.

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