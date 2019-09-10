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16:01 (мск), источник: Газета.Ру

Контракт подписан: СБР прогнулся под условия Логинова

Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России. Ранее 27-летний спортсмен отказывался принять условия федерации, и руководство организации пошло ему навстречу.

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Источник: РИА "Новости"

Летняя эпопея Союза биатлонистов России (СБР) и Александра Логинова наконец-то официально завершилась. Об этом сообщил президент федерации Владимир Драчев, объявивший о том, что сторонам удалось прийти к консенсусу и поставить подпись на соглашении о сотрудничестве.

«Он его подписал», — ответил Драчев агентству ТАСС на вопрос о том, как продвигаются переговоры о контракте с Логиновым.

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Конфликт двух сторон возник еще в середине лета, когда стало известно, что 27-летний россиянин отказывается принимать условия СБР. С нового сезона все члены российской сборной обязаны подписать договор с организацией, и все биатлонисты за исключением Логинова пошли навстречу отечественному ведомству. Александр же остался не согласен с пунктами в договоре, которые касались спонсорских соглашений. В частности, камнем преткновения стало размещение логотипов спонсоров, с которым сотрудничает как сам биатлонист, так и СБР. Федерация настаивала на том, чтобы расположить эмблемы своих партнеров на так называемых самых дорогих местах экипировки спортсмена, в то время как Логинов был намерен оставить эти места для своих спонсоров, с которыми у него подписан личный контракт.

Даже тот факт, что без соглашения с СБР Александр рисковал не попасть в состав национальной сборной на предстоящий Кубок мира, не смутил биатлониста.

«Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать — и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР — взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся — значит, у нас отношения не получились. Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет», — цитирует Логинова Sports.ru.

В конце августа Драчев подтвердил, что у федерации имеется устное согласие с биатлонистом. Так, глава СБР подчеркнул, что организация пошла на уступки спортсмену, что в свою очередь вызвало недовольство у остальных членов сборной России, которые свои контракты подписали ранее, оставшись при этом несогласными с условиями договора.

Среди них оказались Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Данное недовольство в СБР решили таким образом: спортсменам были предоставлены дополнительные соглашения, позволяющими сохранить контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. Следующим же летом Союз биатлонистов России должен проработать новый универсальный документ, в котором количество рекламных мест будет определяться результатами спортсмена.

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«Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему российскому биатлону. Оно найдено. Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров, и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед региональными федерациями. Мы нашли компромисс. Мы пошли навстречу по этим моментам, а дальше уже проговариваем чисто технические моменты», — цитирует РИА «Новости» Драчева, подчеркнувшего, что биатлонисты получили «столько рекламных мест на экипировке и винтовках, сколько хотели».

Ситуация, в которую попал Логинов, стала причиной раскола между биатлонистами и СБР.

В частности, 27-летнего биатлониста обвинили в желании «выбить» для себя выгодный с точки зрения финансов контракт, а также в стремлении создать негативный фон в национальной команде. Так, почетный вице-президент СБР Александр Привалов косвенно отметил, что «Логинов занимается злопыхательством, и это вредно влияет на состояние коллектива», а новый руководитель тренерского совета организации Евгений Редькин и вовсе поставил биатлонисту ультиматум: либо соглашение с условиями контракта, либо отказ от участия в соревнованиях под российским флагом.

Впрочем, сам Логинов заявил, что его позицию трактуют неверно, и подчеркнул, что «в первую очередь он думает об интересах своей команды, а не о финансовой стороне вопроса».

«Я и команда никаких денег от СБР не требуем. Более того: мы не требуем ни бонусы, ни призовые. Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы», — написал он у себя в инстаграме.

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В прошлом сезоне Логинов стал лучшим среди российских биатлонистов, заняв второе место в личном зачете Кубка мира, уступив только норвежцу Йоханнесу Бё, а также завоевав два золота, три серебра и пять бронзовых наград.

Андрей Сенченко

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Невероятная бронза российских биатлонистов
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