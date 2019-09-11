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11 сентября, источник: Спорт РИА Новости

IBU отменил временное отстранение девяти казахстанских биатлонистов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) снял временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов, сообщается на официальном сайте IBU.

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В ноябре 2018 года IBU временно отстранил Галину Вишневскую, Дарью Климину-Уссанову, Алину Райкову, Ольгу Полторанину, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анну Кистанову, Антона Пантова и Василия Поткорытова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые ведутся в Австрии и Италии.

Сообщается, что Антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос о введении временных мер в отношении Вишневской и Климиной-Уссановой.

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