IBU отменил временное отстранение девяти казахстанских биатлонистов
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) снял временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов, сообщается на официальном сайте IBU.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) снял временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов, сообщается на официальном сайте IBU.
В ноябре 2018 года IBU временно отстранил Галину Вишневскую, Дарью
Сообщается, что Антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов.
Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос о введении временных мер в отношении Вишневской и