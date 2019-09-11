IBU отменил временное отстранение девяти казахстанских биатлонистов

В ноябре 2018 года IBU временно отстранил Галину Вишневскую, Дарью Климину-Уссанову, Алину Райкову, Ольгу Полторанину, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анну Кистанову, Антона Пантова и Василия Поткорытова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые ведутся в Австрии и Италии.