IBU оправдал казахстанских биатлонистов. Они без вины пропустили целый год

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Что случилось

Еще 8 февраля 2017 года, за неделю до старта чемпионата мира, австрийская полиция провела обыски в расположении сборной Казахстана. Проблема казахстанцев заключалась в том, что еще в январе на заправке близ итальянской Антерсельвы нашли выброшенную в мусорный контейнер коробку. Там были использованные шприцы, ампулы для инъекций и некие бумаги, которые могли свидетельствовать об использовании допинга. Проведенный анализ лекарств и записей показал, что коробка принадлежала сборной Казахстана.

Во время обыска полиция Австрии проверила все номера, принадлежавшие казахстанцам, а также с помощью допинг-офицеров взяла у спортсменов внесоревновательные пробы на допинг. Представители Федерации биатлона Казахстана не отрицали, что выброшенная на заправке коробка принадлежала их команде. Но утверждали, что никаких запрещенных препаратов там не было, и на использование всех лекарств у них есть терапевтические исключения.

Целый год с казахстанцами ничего не происходило: они продолжали выступать на Кубке и на чемпионате мира, хотя и оставались объектом пристального внимания допинг-служб. Зимой 2018-го в Антерсельве в их номерах провели уже второй обыск, вскоре после чего было принято решение о временном отстранении девяти спортсменов. В их числе была и одна из лучших молодых биатлонисток Кубка мира Галина Вишневская.

Почему это важно

В сезоне 2016−17 годов, который вызывает подозрения, со сборной Казахстана работал российский специалист Валерий Польховский. В 2017-м он стал главным тренером команды. Год назад Польховский был практически утвержден как старший тренер российской сборной, сделка сорвалась только в самый последний момент.

Когда разгорелся скандал с казахами, руководство СБР, без сомнения, перекрестилось. Наша федерация и так сейчас не имеет постоянного членства в IBU и имеет огромные проблемы. Скандальный тренер нам на тот момент точно был не нужен. Хотя время показало, что Польховскому абсолютно нечего предъявить. В истории с обысками он, как и все остальные представители сборной Казахстана, чист.

Что странного

Федерация биатлона Казахстана на своем официальном сайте приводит хронологию событий, связанных с отстранением спортсменов и последующей их защитой. Итак:

— февраль-2017 — первые обыски;.

— январь-2018 — вторые обыски;.

— ноябрь-2018 — IBU объявил о начале расследования и временном отстранении девяти спортсменов (Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов);.

— 5 марта 2019 года — Федерации биатлона Казахстана удалось в Спортивном арбитражном суде добиться снятия отстранения с Вишневской, которая вернулась на Кубок мира;.

— 24 июня 2019 — в Инсбруке прошли слушания антидопинговой комиссии при IBU, где интересы казахстанцев представляли швейцарский адвокат и генеральный секретарь национальной федерации Манас Усенов;.

— 11 сентября 2019 — антидопинговая комиссия полностью оправдала казахских биатлонистов и сняла с них все обвинения.

Нетрудно подсчитать, что временное отстранение спортсменов продлилось почти год — а точнее, 292 дня. В течение всего этого времени лучшие биатлонисты большой страны не имели права на работу. И, как мы теперь знаем, без всяких оснований. Логично было бы компенсировать им как минимум упущенные доходы членов сборной, а также траты на судебные разбирательства. Однако IBU отказал им в этом. И казахстанцы не только не получат компенсации, но еще и заплатят адвокатам из своего кармана.

Что теперь будет

Казахстанские любители биатлона настроены очень позитивно. «Справедливость восторжествовала, наши спортсмены чисты» — в таком духе большинство комментариев. Скорее всего, сборная Казахстана теперь вернется на Кубок мира. Правда, вопрос: какой была их подготовка к сезону, учитывая, что о снятии отстранения стало известно только в сентябре?

В этом деле вообще масса вопросов. Если брать с самого первого обыска, события развивались почти два с половиной года. Что можно было искать так долго, и в конце концов, так и не найти? Все допинг-пробы казахстанских спортсменов дали отрицательный результат. Найденные препараты были либо разрешенными, либо на них были терапевтические исключения. Но чтобы выяснить все эти детали, достаточно максимум пары месяцев.