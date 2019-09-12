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12 сентября, источник: Lenta.Ru

Домрачева и Бьорндален помогут Китаю на Олимпиаде

Бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален и его жена, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вошли в тренерский штаб сборной Китая по биатлону.

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Источник: AFP 2019

Специалисты будут готовить китайскую команду к выступлениям на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Бьорндален стал главным тренером мужской сборной Китая, Домрачева возглавила женскую команду.

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Бьорндален объявил об уходе из спорта в апреле 2018 года. Он восемь раз становился олимпийским чемпионом.

Всего в активе норвежца 13 олимпийских медалей. Он пять раз принимал участие в Играх. Бьорндален не сумел пробиться в состав сборной перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Домрачева завершила спортивную карьеру летом 2018 года. Она является самой титулованной белорусской биатлонисткой. На счету Домрачевой четыре золотые медали Олимпийских игр. Три из них она завоевала на Играх в Сочи в 2014 году.

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