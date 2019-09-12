Бьорндален и Домрачева нашли работу. Они будут готовить Китай к домашней Олимпиаде
Вот это поворот.
Вот это поворот.
Вот только мы подумали, что Дарья Домрачева и
Биатлонисты подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к домашним Играм-2022. Бьорндален занял пост главного тренера, а Домрачева будет готовить женскую команду.
«Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества со сборной Китая по биатлону. Молодая, амбициозная команда с большим потенциалом для совершенствования и роста. С сегодняшнего дня мы подключаемся к ежедневному тренировочному процессу и будем рады поделиться своим многолетним опытом работы с командой, которая станет хозяином следующих зимних Олимпийских игр.
Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата. В центре нашего внимания — построение высокопрофессиональной команды, поддержка и помощь каждому спортсмену в реализации собственного потенциала. И конечно, мы рады использовать этот шанс и помочь еще большему развитию нашего любимого вида спорта по всему миру, в странах, где биатлон и все зимние виды спорта имеют огромный потенциал, — написала Домрачева у себя в инстаграме.
Китайцам можно только поаплодировать за такое удачное приобретение. У спортсменов хоть и нет тренерского опыта, зато есть знания специфики изнутри и желание не только учить биатлонистов, но и учиться самим.
Норвежцы уже точно жалеют
«Думаю, Бьорндален покажет себя сильным тренером. Он знает, что нужно делать. Китайские спортсмены готовы тренироваться серьезно. Мы видели, как они готовились к летней домашней Олимпиаде, они вкладывали огромные ресурсы.
Глупо, что Норвегия не стала использовать опыт Бьорндалена. Не знаю, вели ли они переговоры. Жаль, что норвежская федерация не стремится к тому, чтобы перенять опыт у своих знаменитых спортсменов, — сказал Лунде.
Сложно представить, что на такой экспириенс пошли в сборной России. Там только предложили бы консультировать. А вот азиаты ничего не бояться. К Олимпиаде в Пхенчхане корейцы, например, тоже пошли на рискованный шаг и пригласили в команду работать наших тренеров.
И это объяснимо. Они просто относятся к биатлону легко. До больших побед никто никогда не добирался, но азиаты хотят развивать этот вид спорта, и преисполнены желания учиться у лучших. А уж после успешного летнего чемпионата мира в Раубичах, за них вообще можно порадоваться. Тимофей Лапшин и китайские девчонки без медалей не остались, уделав фаворитов.
Осталось не упасть в уровне и зимой. Хотя там уже будет намного сложнее, но, думается, что даже месту в топ-20 там порадуются не меньше, чем победам конькобежцев и прыгунов в воду.