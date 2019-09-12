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12 сентября, источник: Sport24

Бьорндален и Домрачева нашли работу. Они будут готовить Китай к домашней Олимпиаде

Вот это поворот.

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Вот только мы подумали, что Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален сейчас запустят совместную линию одежды, как оказалось, что биатлонисты нашли себе работу интереснее, а главное по профессии.

Биатлонисты подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к домашним Играм-2022. Бьорндален занял пост главного тренера, а Домрачева будет готовить женскую команду.

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«Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества со сборной Китая по биатлону. Молодая, амбициозная команда с большим потенциалом для совершенствования и роста. С сегодняшнего дня мы подключаемся к ежедневному тренировочному процессу и будем рады поделиться своим многолетним опытом работы с командой, которая станет хозяином следующих зимних Олимпийских игр.

Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата. В центре нашего внимания — построение высокопрофессиональной команды, поддержка и помощь каждому спортсмену в реализации собственного потенциала. И конечно, мы рады использовать этот шанс и помочь еще большему развитию нашего любимого вида спорта по всему миру, в странах, где биатлон и все зимние виды спорта имеют огромный потенциал, — написала Домрачева у себя в инстаграме.

Китайцам можно только поаплодировать за такое удачное приобретение. У спортсменов хоть и нет тренерского опыта, зато есть знания специфики изнутри и желание не только учить биатлонистов, но и учиться самим.

Норвежцы уже точно жалеют из-за того, что упустили Бьорндалена. Так считает и эксперт NRK Ула Лунде.

«Думаю, Бьорндален покажет себя сильным тренером. Он знает, что нужно делать. Китайские спортсмены готовы тренироваться серьезно. Мы видели, как они готовились к летней домашней Олимпиаде, они вкладывали огромные ресурсы.

Глупо, что Норвегия не стала использовать опыт Бьорндалена. Не знаю, вели ли они переговоры. Жаль, что норвежская федерация не стремится к тому, чтобы перенять опыт у своих знаменитых спортсменов, — сказал Лунде.

Сложно представить, что на такой экспириенс пошли в сборной России. Там только предложили бы консультировать. А вот азиаты ничего не бояться. К Олимпиаде в Пхенчхане корейцы, например, тоже пошли на рискованный шаг и пригласили в команду работать наших тренеров.

И это объяснимо. Они просто относятся к биатлону легко. До больших побед никто никогда не добирался, но азиаты хотят развивать этот вид спорта, и преисполнены желания учиться у лучших. А уж после успешного летнего чемпионата мира в Раубичах, за них вообще можно порадоваться. Тимофей Лапшин и китайские девчонки без медалей не остались, уделав фаворитов.

Осталось не упасть в уровне и зимой. Хотя там уже будет намного сложнее, но, думается, что даже месту в топ-20 там порадуются не меньше, чем победам конькобежцев и прыгунов в воду.

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We are glad to inform about beginning of our cooperation with China biathlon team. Young team with high ambitions and perspectives (potential) to improve and grow. From this day we are coming into daily training process and will be happy to cheer our years experience with the team, which will be a hoster of next winter Olympic Games. I became a head coach of all team and Darya is a coach of women's team now. We are full of motivation to give our best advices to the athletes, team stuff and everyone who works together with us on the way of reaching a good result, in our focus - to build high professional team, support and help each athlete to reach their own potential. And of course, we are happy to use a chance and help our favorite sport to develop around the world, in a countries, where biathlon and all winter sports have huge potential.

Публикация от Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)

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