Союз биатлонистов России планирует сохранить за Хованцевым пост тренера сборной до ОИ-2022

«Мы просто разделили две должности, теперь Анатолий Николаевич сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем. Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр», — сказал Драчев.