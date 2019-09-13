Союз биатлонистов России планирует сохранить за Хованцевым пост тренера сборной до ОИ-2022
МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Союза биатлонистов России (СБР) лишить Анатолия Хованцева должности старшего тренера мужской сборной России не скажется на планах организации продолжить сотрудничество со специалистом до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Президент СБР Владимир Драчев сказал ТАСС, что в новой роли Хованцев, сохранивший за собой пост главного тренера, сможет больше внимания уделять женской команде и резерву национальной сборной.