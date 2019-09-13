Домрачева: Предложений поработать со сборной Беларуси не было

Источник: РИА "Новости"

Её муж Уле-Эйнар Бьорндален станет главным тренером мужской сборной Китая, Домрачева будет работать с женской командой.

«Мы приняли предложение о работе с китайской командой потому, что это новый для нас опыт. Возможность поделиться своими знаниями.

Предложений поработать со сборной Беларуси не было. Конечно, я отнеслась бы к нему со всей серьёзностью, но таких разговоров не было.