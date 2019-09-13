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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева: Предложений поработать со сборной Беларуси не было

Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала решение войти в тренерский штаб национальной сборной Китая по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Её муж Уле-Эйнар Бьорндален станет главным тренером мужской сборной Китая, Домрачева будет работать с женской командой.

«Мы приняли предложение о работе с китайской командой потому, что это новый для нас опыт. Возможность поделиться своими знаниями.

Предложений поработать со сборной Беларуси не было. Конечно, я отнеслась бы к нему со всей серьёзностью, но таких разговоров не было.

Сейчас с белорусской командой работает достаточно специалистов. Я думаю, что руководство федерации держит всё под контролем", — заявила Домрачева в эфире телеканала ОНТ.

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