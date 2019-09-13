Домрачева: Предложений поработать со сборной Беларуси не было
Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала решение войти в тренерский штаб национальной сборной Китая по биатлону.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала решение войти в тренерский штаб национальной сборной Китая по биатлону.
Её муж
«Мы приняли предложение о работе с китайской командой потому, что это новый для нас опыт. Возможность поделиться своими знаниями.
Предложений поработать со сборной Беларуси не было. Конечно, я отнеслась бы к нему со всей серьёзностью, но таких разговоров не было.
Сейчас с белорусской командой работает достаточно специалистов. Я думаю, что руководство федерации держит всё под контролем", — заявила Домрачева в эфире телеканала ОНТ.