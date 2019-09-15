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15 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Бьорндален и Домрачева подготовят китайцев к Олимпиаде. Причем здесь Россия?

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева и ее супруг, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален подписали контракт со сборной Китая.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону, — цитирует официальный сайт НОК Белоруссии Бьорндалена. — Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами.

Бьорндален стал главным тренером сборной Китая, а Домрачева в роли старшего тренера возглавила женскую сборную. До сих пор тренерского опыта у звездной пары не было.

Супруги пошли по пути Прокунина?

Решение Домрачевой и Бьорндалена сотрудничать с китайцами одновременно ожидаемое и крайне рисковое. Казалось бы, у звездной пары были очевидные мотивы ответить на предложение из Поднебесной согласием:

— последнее время Домрачева и Бьорндален были задействованы в ряде проектов на телевидении, Дарья развивала собственную линию спортивной одежды, но как таковой постоянной работы у них не было;.

— китайцы предложили внушительный контракт (впрочем, точная сумма не разглашается), который рассчитан на три года вне зависимости от промежуточных результатов работы;.

— китайский биатлон сейчас находится в не лучшем состоянии, развивать его легче, чем практически любой другой;.

— это отличная возможность для Домрачевой и Бьорндалена без лишнего давления запустить тренерскую карьеру. Например, в сборной Кореи тот же путь прошел россиянин Андрей Прокунин, который сейчас востребован и в Европе.

В то же время, тут есть и свои риски. Одно дело — Прокунин, в прошлом биатлонист средней руки, особо не известный за пределами России. И другое — Бьорндален, живая легенда. За Оле Эйнаром и результатами его спортсменов будут следить под микроскопом. А в том, что эти результаты будут высокими, есть большие сомнения.

Во-первых, у легендарного норвежца, несмотря на немыслимые собственные достижения, совсем нет тренерского опыта. Получать его сходу в роли главного тренера, да еще и с китайцами, в условиях жесткого языкового барьера — сомнительное удовольствие.

Во-вторых, не будем забывать о том, что из великих спортсменов редко получаются столь же успешные тренеры. У этого правила есть свои исключения, но почему им должен стать Бьорндален? По-хорошему эгоистичный, педантичный, продуманный и безумно мотивированный норвежец? Все это отличные качества для элитного спортсмена, но не для тренера. Сможет ли Бьорндален так же досконально думать о других, как он привык думать о собственном организме?

В прошлом сезоне ходили упорные слухи о том, что Оле Эйнар будет приглашен тренером в сборную России, однако в итоге он оказался в китайской команде, у которой накануне домашней Олимпиады есть деньги на звездного специалиста.

Богалий: Домрачева и Бьорндален готовы передавать опыт китайцам

Если посмотреть на спортивные результаты китайцев, кажется, что Домрачевой повезло гораздо больше, чем супругу. В женской сборной у китаянок есть свой лидер — 27-летняя спортсменка по имени Ян Чжан. На недавнем летнем чемпионате мира в Минске она сумела выиграть гонку преследования, причем сделала это как раз на глазах своих будущих тренеров. Зимой Ян Чжан так не блистала, но сумела на чемпионате мира в Эстерсунде попасть в топ-40 во всех трех личных гонках. Это, конечно, не звездный уровень, но солидное достижение по меркам многих топ-сборных, включая российскую.

У мужчин все гораздо печальней. Лучший биатлонист страны Инли Тан на Кубке мира не попадал даже в топ-50, а в Кубке наций китайцы заняли 27-е место из 34 возможных. Ниже были только бывшие югославские республики и южные страны вроде Испании или Греции. Оптимизм внушает разве что десятое место Тана на недавнем летнем чемпионате в Минске. Там китайцы вообще выступили хорошо: то ли роллеры им привычней, чем лыжи, либо их настолько вдохновили новости о звездном тренерском штабе.

Пока непонятно, будут ли китайцы натурализовывать спортсменов, как это сделали корейцы перед Олимпиадой в Пхенчхане. Этот путь, конечно, ускорил бы процесс достижения заметных результатов. Но с другой стороны, сам по себе дуэт Домрачева — Бьорндален и так способен привлечь массу внимания и спонсоров. Возможно, этого хватит для пиара и развития вида спорта, а большего китайцам и не требуется.

— Я думаю, работа в Китае — большой вызов для Домрачевой и Бьорндалена, — сказала в интервью «СЭ» олимпийская чемпионка Анна Богалий. — Но зная их умение мотивировать других, я думаю, они могут отлично подготовить сборную к Олимпиаде-2022. Опыт Даши и Оле Эйнара — уникальный, его невозможно переоценить.

— Когда Дарья год назад объявляла о завершении карьеры, она мотивировала это тем, что хочет побольше побыть с ребенком и видеть, как растет дочь. Теперь же они с супругом согласились на полноценную тренерскую работу, да еще и в такой далекой стране. Вас это не удивило?

— При желании все можно организовать. Если действительно захотеть, можно устроить жизнь так, что всем будет хорошо и удобно. Тем более, Уле всегда все очень тщательно планирует и я уверена, что они сто раз уже все обдумали и перепроверили.

— Вы верите в то, что Бьорндален и Домрачева могут стать исключениями из правила о том, что выдающиеся спортсмены не становятся столь же великими тренерами?

— Спортсмен спортсмену рознь. Когда ты выигрываешь все на протяжении многих лет, но при этом продолжаешь находить мотивацию, чтобы идти дальше — это уникальное качество. Даша и Оле знакомы с десятками нюансов, которые кроме них вообще никто не сможет разобрать. И это бесценный опыт, который они готовы передавать дальше.

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