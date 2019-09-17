Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил

Источник: AP 2019

Васильева была наказана за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования — 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Доводы спортсменки о случайном характере пропуска тестирования были не приняты.

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Решение было вынесено антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) 17 сентября, с этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, в то время ей будет 29 лет.

Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.