Двукратная чемпионка мира по биатлону немка Гесснер завершила карьеру
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по биатлону немка Мириам Гёсснер объявила о завершении своей спортивной карьеры, сообщает Focus.de.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по биатлону немка Мириам Гёсснер объявила о завершении своей спортивной карьеры, сообщает Focus.de.
«Считаю, что этот вопрос для меня совершенно точно решен. Я поняла, что у меня в жизни есть гораздо более важные вещи», — заявила Гесснер на презентации детской книги о здоровом питании.
Последним стартом 29-летней немки стал чемпионат Европы 2017 года в Польше. В октябре того же года Гёсснер родила дочку Матильду от немецкого горнолыжника Феликса Нойройтера. В августе 2019 года спортсмены объявили, что ждут второго ребенка.
Гёсснер — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете, а также двукратная чемпионка мира по биатлону в аналогичной дисциплине.