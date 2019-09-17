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17 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по биатлону немка Гесснер завершила карьеру

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по биатлону немка Мириам Гёсснер объявила о завершении своей спортивной карьеры, сообщает Focus.de.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Считаю, что этот вопрос для меня совершенно точно решен. Я поняла, что у меня в жизни есть гораздо более важные вещи», — заявила Гесснер на презентации детской книги о здоровом питании.

Последним стартом 29-летней немки стал чемпионат Европы 2017 года в Польше. В октябре того же года Гёсснер родила дочку Матильду от немецкого горнолыжника Феликса Нойройтера. В августе 2019 года спортсмены объявили, что ждут второго ребенка.

Гёсснер — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете, а также двукратная чемпионка мира по биатлону в аналогичной дисциплине.

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