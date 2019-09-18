Васильева подставила команду: у нее — бан на два сезона, а Россия будет в меньшинстве на Кубке мира
Маргарита пропустила три
Маргарита пропустила три
Маргарита Васильева — одно из обаятельных открытий биатлонного сезона — получила 18 месяцев бана за пропуск 3
Для нее это фактически конец международной карьеры, для сборной России — потенциально тяжелый удар (и дело даже не в потере сильного звена). Сейчас объясним.
• Сначала — короткий экскурс. Едва попавшая в команду Маргарита быстро повисла на двух флажках —
1) дома в Красноярске, в конце весны-2018. «Я поставила часовой интервал “дома в 7 утра”, я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию».
2) на сборе в Белокурихе, несколько недель спустя. «Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары».
Третий пропуск случился 4 февраля 2019-го. Васильева, улетавшая на этапы в Северную Америку, не предупредила
• В этих трех пропусках — все, что нужно знать об организованности Маргариты. При третьем пропуске спортсменка даже не пыталась спастись: не заходила в систему АДАМС, не звонила в РУСАДА — не предпринимала никаких действий. Просто забыла о прямой обязанности.
• Вряд ли
Увы, все сложилось скверно.
Максимальное наказание за пропуск
Маргарита и ее представитель (Сергей Лисин, журналист «Матч ТВ», бывший конькобежец, тоже отбывавший дисквалификацию) выбрали другой метод: фехтовали то с СБР, то с IBU, указывая на протокольные оплошности и затягивая дело. Есть версия, что агрессивная тактика не понравилась тем, кто принимал решение.
Нет, формально Васильеву пощадили: 18 месяцев вместо 24. Но отсчет — ровно с этого момента: 18 месяцев с 18 сентября для биатлона существенно хуже, чем 24 месяца с 4 февраля (последнего пропуска теста). По сути, Маргарита вылетела на два сезона — она вернется только в марте 2021-го, и три месяца спустя ей исполнится 30.
Иногда в биатлоне случаются эффектные камбэки в этом возрасте; но вряд ли Васильева, автоматом теряющая практику на две зимы, понадобится обновленной команде в олимпийском сезоне.
• Наконец, самое болезненное: все результаты Маргариты с 4 февраля 2019-го аннулированы — и в потенциале это чудовищная подстава для команды. После третьего пропуска Васильева пробежала три неплохих гонки (14−16 места), но главное — поучаствовала в двух эстафетах (тренеры не знали о третьем пропущенном тесте). Эстафеты были не особо удачными: 10-е место в классической женской в Канаде, 7-е — в миксте в США — но все равно это важные очки в Кубке наций.
Если IBU пойдет в наказании до конца и пересмотрит зачет, то только на этих эстафетах Россия лишится 355 очков. Такой пробоины уже достаточно, чтобы женская сборная выпала из топ-5 Кубка наций и потеряла максимальную квоту на ближайший сезон. Тогда вместо шестерых девушек в одной гонке от нас побегут пятеро.
А Маргарита Васильева ближайшие две зимы бегать точно не будет.