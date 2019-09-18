Васильева подставила команду: у нее — бан на два сезона, а Россия будет в меньшинстве на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Маргарита Васильева — одно из обаятельных открытий биатлонного сезона — получила 18 месяцев бана за пропуск 3 допинг-тестов в течение года.

Для нее это фактически конец международной карьеры, для сборной России — потенциально тяжелый удар (и дело даже не в потере сильного звена). Сейчас объясним.

• Сначала — короткий экскурс. Едва попавшая в команду Маргарита быстро повисла на двух флажках — допинг-офицеры, ориентируясь на данные в системе АДАМС, приходили в нужное время в нужное место, но не находили там Васильеву. Она подставилась:

1) дома в Красноярске, в конце весны-2018. «Я поставила часовой интервал “дома в 7 утра”, я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию».

2) на сборе в Белокурихе, несколько недель спустя. «Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары».

Третий пропуск случился 4 февраля 2019-го. Васильева, улетавшая на этапы в Северную Америку, не предупредила допинг-офицеров о смене местоположения. «Я улетела в Америку, я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили».

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• В этих трех пропусках — все, что нужно знать об организованности Маргариты. При третьем пропуске спортсменка даже не пыталась спастись: не заходила в систему АДАМС, не звонила в РУСАДА — не предпринимала никаких действий. Просто забыла о прямой обязанности.

• Вряд ли кто-то сомневался, что Маргариту накажут; вопросов оставалось два: на какой срок? Аннулируют ли результаты?

Увы, все сложилось скверно.

Максимальное наказание за пропуск допинг-тестов — два года. В зависимости от аргументов и поведения защиты его можно смягчить: в похожей ситуации Максим Буртасов и Алексей Корнев, легко признавшие вину, получили по году.

Маргарита и ее представитель (Сергей Лисин, журналист «Матч ТВ», бывший конькобежец, тоже отбывавший дисквалификацию) выбрали другой метод: фехтовали то с СБР, то с IBU, указывая на протокольные оплошности и затягивая дело. Есть версия, что агрессивная тактика не понравилась тем, кто принимал решение.

Нет, формально Васильеву пощадили: 18 месяцев вместо 24. Но отсчет — ровно с этого момента: 18 месяцев с 18 сентября для биатлона существенно хуже, чем 24 месяца с 4 февраля (последнего пропуска теста). По сути, Маргарита вылетела на два сезона — она вернется только в марте 2021-го, и три месяца спустя ей исполнится 30.

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Иногда в биатлоне случаются эффектные камбэки в этом возрасте; но вряд ли Васильева, автоматом теряющая практику на две зимы, понадобится обновленной команде в олимпийском сезоне.

• Наконец, самое болезненное: все результаты Маргариты с 4 февраля 2019-го аннулированы — и в потенциале это чудовищная подстава для команды. После третьего пропуска Васильева пробежала три неплохих гонки (14−16 места), но главное — поучаствовала в двух эстафетах (тренеры не знали о третьем пропущенном тесте). Эстафеты были не особо удачными: 10-е место в классической женской в Канаде, 7-е — в миксте в США — но все равно это важные очки в Кубке наций.

Если IBU пойдет в наказании до конца и пересмотрит зачет, то только на этих эстафетах Россия лишится 355 очков. Такой пробоины уже достаточно, чтобы женская сборная выпала из топ-5 Кубка наций и потеряла максимальную квоту на ближайший сезон. Тогда вместо шестерых девушек в одной гонке от нас побегут пятеро.