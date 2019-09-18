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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СБР подтвердил дисквалификацию Маргариты Васильевой на 18 месяцев

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил дисквалификацию биатлонистки Маргариты Васильевой на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, наложенной на нее Международным союзом биатлонистов (IBU), сообщается на сайте СБР.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Ранее стало известно, что Васильева получила три «флажка» за невыполнение требований о предоставлении информации о своем местонахождении.

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«Маргарита Васильева признана виновной согласно п. 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена), и на нее наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течение которых спортсменка не может принимать участия в официальных соревнованиях. Срок начала дисквалификации — 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки, начиная с 4 февраля 2019 года, аннулируются», — говорится в заявлении СБР.

Также отмечается, что СБР согласился с решением IBU, а прецедент с Васильевой станет предметом детального обсуждения со всеми спортсменами во время антидопинговых семинаров Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ближайшие из которых состоятся 20 сентября в Чайковском, 22 сентября в Ижевске и 25 сентября в Уфе.

Васильева в прошлом сезоне выступала за сборную России в Кубке мира, выиграла золото в эстафете на этапе в немецком Оберхофе, стала 13-й в спринте на этапе в словенской Поклюке. На чемпионате мира-2018 по летнему биатлону Васильева победила в смешанной эстафете.

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