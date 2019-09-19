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13:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миронова выиграла индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Светлана Миронова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край).

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Источник: РИА "Новости"

Миронова, допустив два промаха, преодолела 15 километров за 44 минуты 44,1 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко (+30,2 секунды; один промах), замкнула тройку лучших Тамара Воронина (+31,6; два промаха).

Евгения Павлова (+44,6; без промахов) стала четвертой, Екатерина Глазырина (+1.12,9; без промахов) — пятой, Анастасия Поршнева (+1.53,8; два промаха) — шестой.

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