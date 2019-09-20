Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
12:26 (мск), источник: ТАСС

Австрийская прокуратура сняла обвинения с биатлонистов Шипулина, Логинова и Гараничева

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев во время чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В декабре прошлого года в расположение сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды России, которые прибыли в Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону. В Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом.

Читайте также
Шипулин хочет войти в комитет ГД по спорту и реформировать систему подготовки биатлонистов

«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», — сказал Драчев.

В декабре под подозрение попали бывший главный тренер сборной страны Александр Касперович, специалисты команды Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов, Дмитрий Топычканов и биатлонисты Гараничев, Логинов, Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.

Олимпийский чемпион 2014 года Шипулин в конце прошлого года объявил о завершении спортивной карьеры, в сентябре он был избран депутатом Госдумы. Остальные спортсмены продолжают выступление на профессиональном уровне. Трехкратный призер чемпионатов мира Логинов в прошлом сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Спартак» проиграл на выезде «Уфе» из-за автогола
В РФС объяснили, почему отказали «Зениту» в регистрации Кокорина
Marca: «Реал» рассматривает трех кандидатов на замену Зидану
Федерация футбола Китая утвердила отставку Гуса Хиддинка
Александр Овечкин оказался должен ночному клубу миллион рублей
Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия КМ
Источник: Перед полуфиналом Евро-2008 сборная куражилась до утра
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь