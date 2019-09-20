Австрийская прокуратура сняла обвинения с биатлонистов Шипулина, Логинова и Гараничева

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В декабре прошлого года в расположение сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды России, которые прибыли в Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону. В Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом.

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«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», — сказал Драчев.

В декабре под подозрение попали бывший главный тренер сборной страны Александр Касперович, специалисты команды Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов, Дмитрий Топычканов и биатлонисты Гараничев, Логинов, Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.