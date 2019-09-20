Союз биатлонистов России намерен оспорить аннулирование результатов Васильевой

Источник: РИА "Новости"

Васильева 17 сентября была дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU) на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

Ее результаты, показанные с 4 февраля, будут аннулированы, что приведет к потере женской командой максимальной квоты на предстоящий сезон: на этапы Кубка мира можно будет заявить не шесть, а пять спортсменок.

«Мы получили информацию по Маргарите Васильевой, будем ее оспаривать. Это касается решения о снятии всех результатов начиная с 4 февраля, в то время как дисквалификация отсчитывается с 17 сентября», — сказал Драчев.

«Поскольку будет снятие результатов, мы теряем большое количество очков [в зачете Кубка наций] и квоту», — отметил он. Драчев подчеркнул, что со сроком наказания спортсменки СБР согласен.

28-летняя Васильева была дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.