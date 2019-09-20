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15:04 (мск), источник: ТАСС

Глазырина и Старых получат возможность отобраться на первые этапы Кубка мира по биатлону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ирина Старых получат возможность отобраться на первые три этапа Кубка мира. Соответствующее предложение было поддержано на тренерском совете Союза биатлонистов России (СБР), который прошел в пятницу в Чайковском.

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Источник: РИА "Новости"

Проект критериев отбора в сборную России на международные старты предполагает, что на участие в первых трех этапах Кубка мира смогут претендовать только спортсмены, находящиеся на централизованной подготовке. Обе биатлонистки в их число не входят. 32-летняя Старых по причине травмы спины была вынуждена пропустить вторую половину прошлого сезона, ее ровесница Глазырина, победившая на недавнем чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после допинговой дисквалификации.

Тренерский совет одобрил предложение включить спортсменок на централизованную подготовку за счет регионов, чтобы они также получили возможность принять участие в отборе. Впрочем, во время заседания прозвучало предложение в целом расширить число кандидатов на первые этапы Кубка мира — не ограничивать его исключительно теми, кто находится на централизованной подготовке. Окончательное решение по этому вопросу должно принять правление СБР.

Сейчас на централизованной подготовке находятся 18 мужчин и 16 женщин.

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