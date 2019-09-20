Глазырина и Старых получат возможность отобраться на первые этапы Кубка мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Проект критериев отбора в сборную России на международные старты предполагает, что на участие в первых трех этапах Кубка мира смогут претендовать только спортсмены, находящиеся на централизованной подготовке. Обе биатлонистки в их число не входят. 32-летняя Старых по причине травмы спины была вынуждена пропустить вторую половину прошлого сезона, ее ровесница Глазырина, победившая на недавнем чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после допинговой дисквалификации.

Тренерский совет одобрил предложение включить спортсменок на централизованную подготовку за счет регионов, чтобы они также получили возможность принять участие в отборе. Впрочем, во время заседания прозвучало предложение в целом расширить число кандидатов на первые этапы Кубка мира — не ограничивать его исключительно теми, кто находится на централизованной подготовке. Окончательное решение по этому вопросу должно принять правление СБР.