Тренеры сборной России по биатлону рассказали о новых критериях отбора. СБР меняет их каждый год
И нарушает тоже.
И нарушает тоже.
В нашем биатлоне недовольство общественности возникает по трем поводам: действия руководства Союза биатлонистов России (СБР), контрактным делам и критериям попадания в сборную.
Пока к спортсменам никаких претензий. Отбора ведь еще не было. А вот каким он получится в этот раз, пока неизвестно. Официально, утвержденные критерии увидят свет после летнего чемпионата России, но тренеры мужской и женской команд Сергей Белозеров и Виталий Норицын не удержались и рассказали немного.
Новый проект отбора придумали тренеры совместно еще на сборе в Сочи. На заседании правления СБР все утвердили и разослали по регионам две недели назад. Следующая точка — тренерский совет в Чайковском, где окончательно примут (даже не сомневайтесь) предложенные критерии.
Вот немного того, что уже успели рассказать Белозеров, Норицын и глава СБР Владимир Драчев для затравки, так сказать:
• отборочные соревнования сборной России на первые этапы Кубка мира пройдут в Тюмени в середине ноября. Поедут те, кто лучше выступит в двух спринтерских гонках;.
• на Кубок мира через «Ижевскую винтовку» попасть на Кубок мира не получится. По ее итогам лучший спортсмен поедет на Кубок IBU;.
• лидер общего зачета Кубка России после первых трех этапов отправится на Кубок IBU;.
• на чемпионат мира в Антхольце попадут лучшие спортсмены (семь женщин и семь мужчин) по итогам результатов на четвертом (Оберхоф), пятом (Рупольдинг) и шестом (Поклюка) этапах Кубка мира в январе;.
• призеры чемпионата мира в личных гонках (Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт) автоматически в основе. Остальные по очкам рейтинге;.
• Екатерина Глазырина и Ирина Старых смогут участвовать в отборе на первые этапы Кубка мира. На централизованную подготовку их включат за счет регионов.
Информации не так уж и много, но даже из нее можно сделать интересные выводы:
• в этом году правила отбора приняли уже по ходу сезона (ЧР — первый официальный старт), а не как раньше до сентября;.
• никакой ценности летний чемпионат России в рамках отбора пока так и не несет;.
• есть вопросы и по централизованной подготовке. Никаких четких критериев попадания туда нет;.
• обсуждение критериев доверили и тренерам в регионах. Есть шанс, что они будут более объективными и позволят спортсменам уровнем пониже тоже
• до тренеров
• статус «Ижевки» все же не уменьшится и лучшие поедут на Кубок IBU;.
• освободят от предсезонного сбора явно не только Логинова и Юрлову-Перхт;.
• значительно повысится интерес к Кубку России. Может быть, он перестанет быть второсортным и никому не нужным турниром. Да и у самих биатлонистов теперь появится стимул хорошо выступать, а не просто отбывать там заключение.
Главное, чтобы правила игры по ходу сезона не изменились, а то знаем мы СБР.