Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
8Испания — чемпион мира по баскетболу
16:59 (мск), источник: Sport24

Тренеры сборной России по биатлону рассказали о новых критериях отбора. СБР меняет их каждый год

И нарушает тоже.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В нашем биатлоне недовольство общественности возникает по трем поводам: действия руководства Союза биатлонистов России (СБР), контрактным делам и критериям попадания в сборную.

Пока к спортсменам никаких претензий. Отбора ведь еще не было. А вот каким он получится в этот раз, пока неизвестно. Официально, утвержденные критерии увидят свет после летнего чемпионата России, но тренеры мужской и женской команд Сергей Белозеров и Виталий Норицын не удержались и рассказали немного.

Новый проект отбора придумали тренеры совместно еще на сборе в Сочи. На заседании правления СБР все утвердили и разослали по регионам две недели назад. Следующая точка — тренерский совет в Чайковском, где окончательно примут (даже не сомневайтесь) предложенные критерии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот немного того, что уже успели рассказать Белозеров, Норицын и глава СБР Владимир Драчев для затравки, так сказать:

Читайте также
Австрийская прокуратура сняла обвинения с биатлонистов Шипулина, Логинова и Гараничева

• отборочные соревнования сборной России на первые этапы Кубка мира пройдут в Тюмени в середине ноября. Поедут те, кто лучше выступит в двух спринтерских гонках;.

• на Кубок мира через «Ижевскую винтовку» попасть на Кубок мира не получится. По ее итогам лучший спортсмен поедет на Кубок IBU;.

• лидер общего зачета Кубка России после первых трех этапов отправится на Кубок IBU;.

• на чемпионат мира в Антхольце попадут лучшие спортсмены (семь женщин и семь мужчин) по итогам результатов на четвертом (Оберхоф), пятом (Рупольдинг) и шестом (Поклюка) этапах Кубка мира в январе;.

• призеры чемпионата мира в личных гонках (Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт) автоматически в основе. Остальные по очкам рейтинге;.

• Екатерина Глазырина и Ирина Старых смогут участвовать в отборе на первые этапы Кубка мира. На централизованную подготовку их включат за счет регионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Информации не так уж и много, но даже из нее можно сделать интересные выводы:

• в этом году правила отбора приняли уже по ходу сезона (ЧР — первый официальный старт), а не как раньше до сентября;.

• никакой ценности летний чемпионат России в рамках отбора пока так и не несет;.

Читайте также
Логинов подписал контракт с СБР

• есть вопросы и по централизованной подготовке. Никаких четких критериев попадания туда нет;.

• обсуждение критериев доверили и тренерам в регионах. Есть шанс, что они будут более объективными и позволят спортсменам уровнем пониже тоже как-то претендовать на место в команде;.

• до тренеров наконец-то дошло, что биатлонисты намеренно подводят себя к «Ижевской винтовке», а когда дело сделано, просто теряются на Кубке мира и даже в гонку преследования не попадают;.

• статус «Ижевки» все же не уменьшится и лучшие поедут на Кубок IBU;.

• освободят от предсезонного сбора явно не только Логинова и Юрлову-Перхт;.

• значительно повысится интерес к Кубку России. Может быть, он перестанет быть второсортным и никому не нужным турниром. Да и у самих биатлонистов теперь появится стимул хорошо выступать, а не просто отбывать там заключение.

Главное, чтобы правила игры по ходу сезона не изменились, а то знаем мы СБР.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Жена Малкина показала, как ее балует хоккеист сборной России
Хабиб не сумел развлечь горячую хоккейную ведущую: «Не хватает страсти!»
«Спартак» проиграл на выезде «Уфе» из-за автогола
В РФС объяснили, почему отказали «Зениту» в регистрации Кокорина
Marca: «Реал» рассматривает трех кандидатов на замену Зидану
Федерация футбола Китая утвердила отставку Гуса Хиддинка
Александр Овечкин оказался должен ночному клубу миллион рублей
Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия КМ
Источник: Перед полуфиналом Евро-2008 сборная куражилась до утра
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь