Биатлонисты Логинов, Гараничев и Юрлова выступят на первых этапах Кубка мира

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Об этом говорится в проекте критериев определения составов национальной команды для участия в международных стартах предстоящего сезона, который обсуждался на тренерском совете в Чайковском.

В документе говорится, что на первые три этапа автоматически отбираются спортсмены, занявшие в общем зачете минувшего Кубка мира места с 1-го по 15-е. Логинов в прошлом сезоне стал вторым, Гараничев — 15-м, Юрлова-Перхт — 14-й.

Еще четыре мужчины и три женщины будут отобраны из числа тех, кто наберет наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах, которые пройдут в середине ноября в Тюмени. Этот критерий не вызывал споров во время обсуждения на тренерском совете, так что велика вероятность, что он будет утвержден правлением Союза биатлонистов России (СБР).

Тренерский штаб также оставляет за собой право отобрать по два человека для мужской и женской команды. При этом состав женской команды может быть сокращен с шести до пяти биатлонисток, если сборная лишится квоты в связи с аннулированием результатов Маргариты Васильевой, дисквалифицированной на прошлой неделе за нарушение антидопинговых правил.