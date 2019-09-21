Олимпийские чемпионы приняли участие в любительских соревнованиях по биатлону в Ижевске

Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад, что “Калашников биатлон фест” становится доброй традицией. Мы проводим летний и зимний этапы, и очень хороший отклик от участников, от спортсменов, а с учетом того, что в этом году мы будем праздновать юбилей “Ижевской винтовки” (традиционные соревнования по биатлону в Ижевске — прим. ТАСС), то все эти соревнования обладают дополнительным смыслом. Я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете слоган “Удмуртия — территория спорта”. Для меня огромная честь стоять на одной сцене с чемпионами», — сказал на открытии соревнований глава республики Александр Бречалов.

Подобные любительские соревнования ранее проводились на биатлонном комплексе имени Демидова, который находится в нескольких километрах от Ижевска, однако в этом году формат решили изменить и провести старты в черте города. В этот раз гонка проходила в окрестностях стадиона «Динамо», располагающегося в центре Ижевска.

Прохожие, троллейбусы и поддержка болельщиков

Именитые спортсмены, которые приняли участие в соревнованиях, отметили, что такой формат необходимо развивать, так как он популяризирует занятие спортом, причем стартами начинают интересоваться обычные прохожие.

«Очень здорово, что гонка проходила прямо по городским улицам. Ты бежишь и видишь, что прохожие смотрят на тебя, смотрят люди, которые проезжают мимо в троллейбусах, это круто и необычно. Здесь отличный стадион, это удобно для жителей города, далеко добираться не надо, поэтому сегодня очень много болельщиков, это очень здорово, прекрасный формат праздника, я считаю, что надо всегда повторять его и популяризировать еще больше. У меня было тепло на душе от того, что помнят, за меня болеют и переживают», — рассказала журналистам после финиша двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева, по мнению которой старты в Ижевске выглядят более привлекательными, чем схожая по формату «Гонка чемпионов» в Москве.

«В Москве на “Гонке чемпионов” мы уже бегали по городу, но это немного другой формат, а здесь автобусы, троллейбусы едут, пешеходы идут, мне кажется это очень привлекает внимание, это очень здорово. Болельщики по дистанции подбадривали меня, кричали — молодец», — добавила Зайцева.

Формат проведения соревнований понравился также лыжникам Максиму Вылегжанину и Алексею Петухову. По словам Петухова, очень много поклонников лыж и биатлона располагалось за пределами стадиона, они поддерживали участников по ходу гонки. «Очень хороший формат, его нужно обязательно развивать и двигаться дальше, сделать обязательно рекламу, чтобы приходили зрители, болели, поддерживали. Сегодня очень много людей стоят вдоль трассы за стадионом и поддерживают участников соревнований», — сказал после финиша корреспонденту ТАСС Петухов.

Трудности у Вылегжанина и детские воспоминания Малышко

Интерес у лыжников старты вызвали не только форматом проведения, но и возможностью попробовать свои силы на огневых рубежах. По словам олимпийского чемпиона Александра Легкова, стрельба далась ему легко. «Здесь необходимо было попасть в эту маленькую цель, но сложностей это не доставило, это было несложно, честно говоря», — сказал Легков.

В свою очередь, у Максима Вылегжанина на рубеже возникли небольшие проблемы технического характера. Из-за неопытности призер сочинской олимпиады не смог с первого раза совладать с затвором винтовки. «Для меня сложным оказался огневой рубеж, я его не знаю наизусть, пришлось постоянно задерживаться. На первом рубеже вообще думал, что надо просто довести затвор, но оказалось, что надо еще и перезарядить его. Когда ты на эмоциях, стрелять тяжело, у меня в этом опыта не было, я его получил, это классно и круто, доволен собой, доволен людьми, которые пришли сюда», — рассказал журналистам Вылегжанин.

А у Дмитрий Малышко огневой рубеж вызвал ассоциации с его детством. «Весь кайф был на стрельбе, с “воздушек” очень давно не стрелял, и ощущение детства возвращается на рубежах. Пять из пяти закрыл, делал небольшие поправки, потому что пульки сдувает немного», — сказал ТАСС Малышко.

Вслед за кумирами

Среди болельщиков, которые пришли увидеть воочию известных спортсменов, были и гости Ижевска. Так, Анатолий Трошков специально приехал в Удмуртию из Соликамска (Пермский край). По его словам, его привлек не только звездный состав участников соревнований, но и городской формат проведения гонки.

«Мы специально приехали на соревнования из Соликамска, мы ездим на многие гонки — в Ханты-Мансийск, в Тюмени были, в этом году нас пригласили в Ижевск, и мы приехали. Мне все очень нравится, и я даже думаю, а почему бы в следующем году не поучаствовать? Здесь достаточно высокий уровень спортсменов, городской формат соревнований нам очень нравится. Это привлекает тем, что можно спокойно пообщаться со спортсменами, со звездами, чтобы обычные люди смогли посмотреть на соревнования, не выезжая из города», — рассказал корреспонденту ТАСС болельщик из Соликамска.

Еще одна болельщица — из Пермского края — приехала специально, чтобы повидаться с Ольгой Зайцевой. Нина передвигается на инвалидной коляске, поэтому каждая встреча с прославленной биатлонисткой для не праздник.

«Первый раз мы встретились с Ольгой Зайцевой в Ижевске в сентябре прошлого года на этом же мероприятии, потом стали общаться, поздравляли друг друга с праздниками, с днем рождения, продолжали общаться в социальных сетях. Мы из Чайковского специально сегодня приехали, чтобы встретиться, хотелось порадовать кумира, я ей вручила подарки, но какие, говорить не буду, думаю, если Ольга захочет, то расскажет сама», — рассказала Нина.

По итогам соревнований было определено восемь победителей в разных возрастных категориях у мужчин и женщин, в командном зачете победу одержала команда спортивного общества «Динамо».