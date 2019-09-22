Домрачева: Перед тем, как завершить карьеру, позвонила Лукашенко
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала, как приняла решение завершить спортивную карьеру.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала, как приняла решение завершить спортивную карьеру.
«Перед тем, как объявить о завершении карьеры, позвонила Лукашенко. Хотелось, чтобы он узнал о моём решении не из прессы.
На протяжении моей спортивной карьеры он следил за всеми выступлениями и знал, что я пребываю в раздумьях относительно завершения карьеры. Подумала, что это нормально — позвонить и сообщить о таком решении.
Тогда у него были важные дела. Я передала эту новость через
Напомним, мужем Домрачевой является восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии