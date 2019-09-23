Драчев не видит причин в отказе в восстановлении Союза биатлонистов России в октябре

В понедельник состоялось заседание рабочей группы СБР и Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросам восстановления СБР в качестве полноценного члена IBU. На заседании были обсуждены ход и степень выполнения всех 12 пунктов, необходимых для восстановления СБР на внеочередном конгрессе IBU в октябре 2019 года.

«Мы донесли до наших партнеров из IBU позицию Союза биатлонистов России по тем пунктам, выполнение которых еще не завершено, в частности, по финансовым выплатам, — сказал Драчев. — Обсуждалось несколько вариантов их исполнения, IBU обсудит возможность принятия одного из них на заседании исполкома, который пройдет в пятницу. Что касается подачи СБР заявки на свое восстановление в правах на октябрьском конгрессе — заявка будет подготовлена. Мы последовательно выполняем все условия дорожной карты и не видим причин для того, чтобы вопрос нашего восстановления был бы отложен на более поздний срок, чем октябрь 2019 года».