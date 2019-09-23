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14:15 (мск), источник: ТАСС

Драчев не видит причин в отказе в восстановлении Союза биатлонистов России в октябре

ТАСС, 23 сентября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил уверенность, что вопрос восстановления организации будет решен не позднее октября 2019 года. Комментарий Драчева приводит пресс-служба СБР.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник состоялось заседание рабочей группы СБР и Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросам восстановления СБР в качестве полноценного члена IBU. На заседании были обсуждены ход и степень выполнения всех 12 пунктов, необходимых для восстановления СБР на внеочередном конгрессе IBU в октябре 2019 года.

«Мы донесли до наших партнеров из IBU позицию Союза биатлонистов России по тем пунктам, выполнение которых еще не завершено, в частности, по финансовым выплатам, — сказал Драчев. — Обсуждалось несколько вариантов их исполнения, IBU обсудит возможность принятия одного из них на заседании исполкома, который пройдет в пятницу. Что касается подачи СБР заявки на свое восстановление в правах на октябрьском конгрессе — заявка будет подготовлена. Мы последовательно выполняем все условия дорожной карты и не видим причин для того, чтобы вопрос нашего восстановления был бы отложен на более поздний срок, чем октябрь 2019 года».

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

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