Цветков и Шопин исключены из состава резервной сборной России по биатлону
Биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин исключены из состава резервной сборной России.
Биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин исключены из состава резервной сборной России.
Их заменили Пётр Пащенко и Сергей Корастылёв.
Обновлённый список кандидатов в национальную команду опубликован на сайте Министерства спорта России.
В сентябре на чемпионате России по летнему биатлону, который прошёл в Чайковском, Цветков стал 39-м в индивидуальной гонке, 7-м — в
Шопин показал третий результат в индивидуальной гонке и
Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20 начнётся 30 ноября в Эстерсунде (Швеция). Второй этап пройдёт в Хохфильцене (Австрия), третий — в Анси (Франция).