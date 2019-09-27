Павел Ростовцев назначен красноярским министром спорта
КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев назначен министром спорта Красноярского края, сообщили РИА Новости в ведомстве.
КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев назначен министром спорта Красноярского края, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«Ростовцев Павел Александрович назначен на должность министра с 30 сентября», — сказал собеседник агентства.
Ростовцев является серебряным призером Олимпиады в Турине, трехкратным чемпионом мира по биатлону, шестикратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы по биатлону.
После этого он начал политическую деятельность — был депутатом красноярского горсовета, возглавлял минспорта Иркутской области. В сентябре 2016 года был избран депутатом заксобрания Красноярского края, где в том числе занимался подготовкой региона к Универсиаде и другими спортивными проектами.