Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
27 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Павел Ростовцев назначен красноярским министром спорта

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев назначен министром спорта Красноярского края, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Наверх

«Ростовцев Павел Александрович назначен на должность министра с 30 сентября», — сказал собеседник агентства.

Ростовцев является серебряным призером Олимпиады в Турине, трехкратным чемпионом мира по биатлону, шестикратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы по биатлону.

После этого он начал политическую деятельность — был депутатом красноярского горсовета, возглавлял минспорта Иркутской области. В сентябре 2016 года был избран депутатом заксобрания Красноярского края, где в том числе занимался подготовкой региона к Универсиаде и другими спортивными проектами.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Шесть самых красивых легкоатлеток России
Даже Шварценеггер не устоял: бодибилдерша из Красноярска покорила Европу
«Локомотив» и «Зенит» сыграют в центральном матче 11-го тура ЧР
Президент МОК прокомментировал расследование WADA по России
ФИФА выпустила заявление по поводу скандала на премии The Best
Расул Мирзаев впервые в карьере проиграл нокаутом (видео)
«Отель — дом колхозника»: россияне в ужасе от условий в Катаре
Бывший полузащитник ЦСКА умоляет «МЮ» взять его в команду
«Блатные покупают места»: Фетисов — о коррупции в детском хоккее
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь