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18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство. В частности, его не устраивает политика ВАДА по отношению к спортсменам из России.

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Источник: AP 2019

Известный критик допинга и России написал следующее:

— В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Это не вызывает сомнений. Доказательств слишком много. Когда РУСАДА была исключена в 2015 году, то был составлен четкий список требований, которые организация обязана была выполнить, чтобы ее восстановили в статусе.

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Весь смысл ВАДА заключается в том, что это независимый контролирующий орган, который следит за тем, чтобы спорт был полностью свободен от допинга. Но вместо того, чтобы быть независимыми, Крэйг Риди и ВАДА все время поддерживали Томаса Баха и Международного олимпийского комитета.

Вместо того, чтобы сохранять спорт чистым, ВАДА дало пощечину своим собственным правилам и позволило России отделаться слишком легко. Это признал сам Крэйг Риди в интервью CNN Sport в ноябре 2018 года.

«Россия — одна из крупнейших спортивных держав мира. Нам, наверное, было бы легче проявлять жесткость, если бы речь шла о менее значимой нации», — сказал Риди.

Но сейчас появляются новые данные о манипуляциях с допинг-пробами в московских лабораториях. Обратного пути нет — российский спорт должен быть очищен. РУСАДА должно быть немедленно дисквалифицировано. Я просто не могу понять, почему российские спортсмены продолжают принимать участие в международных турнирах.

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