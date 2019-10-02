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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Трёхкратная чемпионка ОИ Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина определилась со своим будущим. Спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры.

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Источник: Reuters

«Пришло время подвести итоги моей подготовки к новому сезону-2019/20. Прошло шесть месяцев после окончания одного из успешнейших сезонов в моей карьере, в котором удалось достичь важных для меня спортивных целей. Это дало мне уверенности, что я готова помочь женским эстафетам выступать на должном уровне в будущем сезоне, и я продолжала тренироваться для того, чтобы таким образом смогла вас порадовать ещё и этой зимой.

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Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. За последние полгода в моей жизни произошло много перемен. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду безболезненно, но понимала, что не справляюсь с тем темпом «нормальной жизни» и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне для успешного участия с соревнованиях. Много обязанностей и мало времени для восстановления — не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась прыгнуть выше своей головы из лучших побуждений.

Понимая, что в таком состоянии девчатам реально не смогу помочь, а, наоборот, буду якорем в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против. Сильно переживая за то, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, всё же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона. Чем скорее пройдёт смена поколений в этом случае, тем качественнее смогут подготовиться к будущей Олимпиаде.

Это решение было для меня одним из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за всё то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное спасибо моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет.

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Спасибо всем тем, кто был неотделимой частью моей спортивной истории и в России, и в Словакии, всем тем, кто поддерживал и верил в моменты взлётов и падений. Потому как спорт не без этого и навсегда будет в моём сердце", — написала Кузьмина в своём «инстаграме».

Напомним, биатлонистка уже объявляла о завершении карьеры после сезона-2018/19, однако затем не исключила, что ещё может помочь сборной Словакии в эстафетах.

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