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6 октября, источник: Газета.Ру

Фуркад высказался о завершении спортивной карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад поделился мыслями о завершении карьеры, передает RMC.

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Он не исключил, что уйдет из профессионального спорта после сезона-2019/20.

«Я точно знаю, что буду бегать максимум до 2022 года. К тому времени мне будет уже 33 года, я испытаю в биатлоне все, а вокруг будет еще много неизведанного. Я хочу изучить и другие сферы жизни, а также проводить больше времени с детьми. В апреле 2020 года я приму решение, заканчивать ли карьеру или же готовиться к Олимпиаде. Но когда тренируюсь, я не задумываюсь об этом. Думаю только о предстоящем сезоне», — заявил биатлонист.

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