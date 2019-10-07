Фуркад высказался о завершении спортивной карьеры

«Я точно знаю, что буду бегать максимум до 2022 года. К тому времени мне будет уже 33 года, я испытаю в биатлоне все, а вокруг будет еще много неизведанного. Я хочу изучить и другие сферы жизни, а также проводить больше времени с детьми. В апреле 2020 года я приму решение, заканчивать ли карьеру или же готовиться к Олимпиаде. Но когда тренируюсь, я не задумываюсь об этом. Думаю только о предстоящем сезоне», — заявил биатлонист.