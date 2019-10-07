Шипулин выиграл эстафету в соревнованиях на призы Малышко
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие во Всероссийских соревнованиях по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко.
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие во Всероссийских соревнованиях по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко.
Шипулин одержал победу в составе эстафетной команды.
«Соревнования Дмитрия Малышко, как всегда, прошли на высшем уровне! В этот раз выбрались поддержать Диму всей семьёй, было очень атмосферно и душевно. Кстати, был не только зрителем — принял участие в эстафете, и в непростой борьбе одержали победу», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
На Олимпийских играх в Сочи Шипулин и Малышко бежали в одной эстафетной команде и вместе выиграли золото. Соревнования на призы Малышко ежегодно проходят в октябре в биатлонном комплексе «Малахит» в Сосновом Бору (Ленинградская область).