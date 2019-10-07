Шипулин выиграл эстафету в соревнованиях на призы Малышко

«Соревнования Дмитрия Малышко, как всегда, прошли на высшем уровне! В этот раз выбрались поддержать Диму всей семьёй, было очень атмосферно и душевно. Кстати, был не только зрителем — принял участие в эстафете, и в непростой борьбе одержали победу», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».