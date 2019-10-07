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6 октября, источник: Чемпионат.com

Шипулин выиграл эстафету в соревнованиях на призы Малышко

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие во Всероссийских соревнованиях по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко.

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Источник: РИА "Новости"

Шипулин одержал победу в составе эстафетной команды.

«Соревнования Дмитрия Малышко, как всегда, прошли на высшем уровне! В этот раз выбрались поддержать Диму всей семьёй, было очень атмосферно и душевно. Кстати, был не только зрителем — принял участие в эстафете, и в непростой борьбе одержали победу», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

На Олимпийских играх в Сочи Шипулин и Малышко бежали в одной эстафетной команде и вместе выиграли золото. Соревнования на призы Малышко ежегодно проходят в октябре в биатлонном комплексе «Малахит» в Сосновом Бору (Ленинградская область).

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