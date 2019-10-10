IBU повторно отказался обсуждать на конгрессе восстановление Союза биатлонистов России

Источник: РИА "Новости"

О нежелании рассматривать на конгрессе вопрос восстановления полноправного членства СБР исполком IBU объявил еще в начале сентября, однако национальная федерация попросила пересмотреть это решение. 23 сентября в Москве прошла очередная встреча рабочей группы по восстановлению прав СБР, которая должна была представить исполкому IBU обновленный отчет о ходе выполнения российской стороной выдвинутых условий.

«Исполком получил отчет от представителей IBU в рабочей группе. Исполком придерживается своего предыдущего решения не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР», — сообщили в IBU.

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IBU на последней встрече рабочей группы настаивал на том, что невыполненными оставались 4 из 12 условий восстановления СБР, что и стало основанием для отказа в рассмотрении вопроса статуса национальной федерации на конгрессе в Мюнхене.

СБР, в свою очередь, считает, что проблемным остается только один пункт — компенсация расходов, которые IBU понес в связи с допинговыми разбирательствами дел российских биатлонистов. Их международная федерация оценила в €700 тыс., причем большую часть уже вернула, удержав €550 тыс. из выплат, полагавшихся СБР по итогам прошлого сезона.

Что касается трех других условий, то исполнительный директор СБР Сергей Голиков, входящий в рабочую группу, считает, что они не имеют временных рамок для исполнения, работа по ним ведется постоянно и претензий по их выполнению у IBU не возникало. Эти условия касаются процесса проверки на допинг российских биатлонистов Международным агентством тестирования (ITA) и сотрудничества по делу о возможном сокрытии в прошлом положительных допинг-проб.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.