Драчев не связывает отказ восстанавливать права СБР с делом базы московской лаборатории

Источник: РИА "Новости"

Исполком IBU принял окончательное решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку заседания внеочередного конгресса, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. Это означает, что процесс восстановления СБР растянется еще на год, до следующего конгресса IBU, который пройдет осенью в Праге.

«Думаю, что на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем, по мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно», — сказал Драчев.

«Ситуация вокруг базы данных московской лаборатории сейчас на нас влияет меньше всего. В критериях говорится о передаче данных WADA [Всемирному антидопинговому агентству], что и произошло. Все, на этом полномочия СБР исчерпаны», — добавил президент Драчев, который все же планирует посетить конгресс IBU.

Представители IBU на последнем заседании рабочей группы по восстановлению СБР настаивали на том, что невыполненными оставались 4 из 12 условий, что и стало основанием для отказа в рассмотрении вопроса статуса национальной федерации на конгрессе в Мюнхене.

СБР, в свою очередь, считает, что проблемным остается только один пункт — компенсация расходов, которые IBU понес в связи с допинговыми разбирательствами дел российских биатлонистов. Их международная федерация оценила в €700 тыс., причем большую часть уже вернула, удержав €550 тыс. из выплат, полагавшихся СБР по итогам прошлого сезона.

Российский спорт под ударом

WADA в конце сентября инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

РУСАДА было восстановлено в правах в минувшем сентябре после трехлетнего отстранения. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.