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16 октября, источник: ТАСС

Союз биатлонистов России одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) одобрило переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Источник: РИА "Новости"

Запрос с просьбой одобрить ее переход был предоставлен Ассоциацией лыжного спорта Словении, ее представитель ранее сообщил ТАСС, что инициатива о смене спортивного гражданства исходила от российской биатлонистки.

27-летняя Подчуфарова летом объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Ее первым стартом после возобновления карьеры должен был стать сентябрьский чемпионат России по летнему биатлону, однако биатлонистка приняла решение пропустить соревнования.

Смену спортивного гражданства Подчуфаровой также должен одобрить Международный союз биатлонистов (IBU), который в прошлом году ввел мораторий на переход биатлонистов до принятия нового устава организации.

Лучшим в карьере Подчуфаровой был сезон-2015/16, тогда по итогам выступления в Кубке мира в общем зачете она заняла 16-е место. Через год она стала 45-й, еще через год биатлонистка выступила только на двух этапах, завершив сезон на 87-м месте.

В минувшем сезоне лучшей словенской биатлонисткой стала 22-летняя Уршка Пое, в общем зачете Кубка мира она заняла 98-е место.

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