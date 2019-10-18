Подчуфарова предпочла Словению Мордовии. Мы снова помогли другой сборной

Источник: РИА "Новости"

Летом биатлонные болельщики порадовались. Ольга Подчуфарова решила вернуться в спорт. «Готовлюсь к зиме, тренируюсь, — сказала она в начале августа в интервью коллеге-биатлонисту Тимофею Лапшину для его YouTube-канала. — Попробую зимой посоревноваться. А может, и нет. Никто не знает. Смотрю состояние. Если попрет, то попрет. Если нет, будем дальше тренироваться. У меня все хорошо, все классно».

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Хорошая была новость. В сборной России, за исключением Екатерины Юрловой-Перхт, в последние годы не было явных лидеров и стабильных результатов, а Ольга Подчуфарова, как никак, медалистка чемпионата мира и победитель этапа Кубка мира. И вообще боец и молодец. Она объявила о завершении карьеры весной 2018 года. Тогда это решение казалось преждевременным. Ольга — совсем молодая по меркам современного спорта особенно. А для женского биатлона возраст между 25 и 30 — самый расцвет. Но здоровье не позволяло спортсменке выступать, организм был истощен, да и моральное состояние, должно быть, оставляло желать лучшего.

Но годичного перерыва оказалось достаточно. Она снова почувствовала желание вернуться на трассу. «СЭ» писал о том, что за Подчуфарову начали бороться регионы, включая не самые бедные в спортивно-финансовом плане — Москва и Мордовия. Но она нашла вариант поинтереснее.

— Победительница этапа Кубка мира и призер чемпионата мира планирует выступить на чемпионате и Кубке России в предстоящем сезоне, — говорится в официальном сообщении Союза биатлонистов России.

Но от участия в национальном чемпионате, прошедшем в сентябре в Чайковском, спортсменка отказалась. А ведь это был один из немногих шансов начать путь в главную сборную России. И теперь становится понятно, почему.

Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак сообщил ТАСС, что Ольга обратилась в его организацию с инициативой выступать за сборную Словении.

— Инициатива исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание, — сказал Облак. — В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную.

Снова отпустили

Правление СБР уже одобрило переход Ольги Подчуфаровой в сборную Словении. Его еще должен согласовать Международный союз биатлонистов, но едва ли с этим возникнут какие-то проблемы. Получается, что российские биатлонные боссы снова просто отпустили перспективную спортсменку. Только что завершила карьеру Анастасия Кузьмина, которая после декрета — то есть, небольшого перерыва в выступлениях — уехала в Словакию. Выступает за Корею Анна Фролина, сестры Кручинкины — в Белоруссии.

Шансы Подчуфаровой вернуться на приличный уровень в составе сборной Словении, на самом деле, высоки. Она не должна будет пробиваться через месиво отбора, а изначально станет лидером в команде. Наверняка, будет самостоятельна в планировании собственной подготовки и варьировании нагрузки, что для этой конкретной биатлонистки, учитывая ее непростую историю, несомненный плюс.

Успешность предприятия под названием «переход под словенский флаг» уже много лет подтверждает хорват Яков Фак, выступающий за соседей с сезона-2011/12. Он двукратный чемпион мира, восьмикратный победитель гонок в Кубке мира, обладатель трех олимпийских наград.

И, вероятно, будущий напарник нашей Ольги в сингл-миксте. В этом переходе для Подчуфаровой сплошные плюсы — звездный статус, домашний этап Кубка мира и предолимпийский чемпионат мира, отсутствие допинговых гонений и, вероятно, не самое слабое финансирование.

Только вот Россия опять остается не при делах.

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Мария Никулашкина