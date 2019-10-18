Подчуфарова предпочла Словению Мордовии. Мы снова помогли другой сборной
Российская биатлонистка возобновит карьеру, но будет выступать за другую страну. Как такое вообще возможно?
Российская биатлонистка возобновит карьеру, но будет выступать за другую страну. Как такое вообще возможно?
Летом биатлонные болельщики порадовались. Ольга Подчуфарова решила вернуться в спорт. «Готовлюсь к зиме, тренируюсь, — сказала она в начале августа в интервью
Хорошая была новость. В сборной России, за исключением Екатерины
Но годичного перерыва оказалось достаточно. Она снова почувствовала желание вернуться на трассу. «СЭ» писал о том, что за Подчуфарову начали бороться регионы, включая не самые бедные в
— Победительница этапа Кубка мира и призер чемпионата мира планирует выступить на чемпионате и Кубке России в предстоящем сезоне, — говорится в официальном сообщении Союза биатлонистов России.
Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак сообщил ТАСС, что Ольга обратилась в его организацию с инициативой выступать за сборную Словении.
— Инициатива исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание, — сказал Облак. — В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную.
Правление СБР уже одобрило переход Ольги Подчуфаровой в сборную Словении. Его еще должен согласовать Международный союз биатлонистов, но едва ли с этим возникнут
Шансы Подчуфаровой вернуться на приличный уровень в составе сборной Словении, на самом деле, высоки. Она не должна будет пробиваться через месиво отбора, а изначально станет лидером в команде. Наверняка, будет самостоятельна в планировании собственной подготовки и варьировании нагрузки, что для этой конкретной биатлонистки, учитывая ее непростую историю, несомненный плюс.
И, вероятно, будущий напарник нашей Ольги в
Только вот Россия опять остается не при делах.
Мария Никулашкина