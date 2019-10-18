Йоханнес Бе травмировал бедро

— Cначала думал, как выжить и не травмировал ли руку. К счастью, обошлось без этого, — цитирует NRK Бе. — Это произошло в конце горного спуска во вторник. Мы спускались, когда я зацепился за камень или ногу, и полетел, как супермен, прежде чем бедро врезалось в камень.