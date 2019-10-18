Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
17 октября, источник: Чемпионат.com

Представлена новая форма сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России представил форму, в которой национальная команда будет выступать в предстоящем сезоне.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Такой яркой будет форма сборной России по биатлону от KV+ в новом сезоне. Качество материалов стало ещё лучше, а лекала практически идеальны», — говорится в «твиттере» СБР.

Мужская и женская сборная России завтра, 18 октября, завершат сбор в Рамзау.

Состав сборной России на сборе в Рамзау

Мужчины

Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Евгений Сидоров, Дмитрий Иванов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Малышко, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов.

Женщины

Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Анастасия Гореева, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Поршнева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Матч «Ахмата» и «Локомотива» откроет программу 13-го тура РПЛ
Российский хоккеист дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за допинг
ЦСКА одержал победу в российском дерби в Евролиге
Умер двукратный призер Олимпиады в составе сборной СССР
Российский боксер сойдется в титульном поединке с украинцем
Станислав Черчесов: Могу назвать три причины спада в игре Чалова
«Ак Барс» прервал серию «Йокерита» из шести побед в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь