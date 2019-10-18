Президент СБР отреагировал на ситуацию с Подчуфаровой

«К нам пришло заявление Ольги Подчуфаровой о том, что она просит дать согласие на выступление за сборную Словении. Также к нам пришло письмо от руководителя биатлона Словении о том, чтобы дать возможность Ольге Подчуфаровой, которая переезжает туда на постоянное место жительства, выступать за сборную Словении.



Вчера мы рассмотрели это заявление, больших противоречий не усмотрели. Мы сейчас поедем на конгресс IBU и будем обсуждать этот вопрос с дружественной нам Федерацией биатлона Словении.



Оно зависит не только от Ольги Подчуфаровой или от Словении, или от СБР. При любом переходе должны дать добро обе федерации, и надо будет согласовать его с IBU. Это же не то, что решил Драчёв, и всё. Мы со словенцами обсудим ситуацию и потом примем решение», — цитирует Драчёва РИА «Новости».