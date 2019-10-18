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17 октября, источник: Чемпионат.com

Президент СБР отреагировал на ситуацию с Подчуфаровой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с призёром чемпионата мира Ольгой Подчуфаровой, которая приняла решение выступать за сборную Словении.

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Источник: РИА "Новости"

«К нам пришло заявление Ольги Подчуфаровой о том, что она просит дать согласие на выступление за сборную Словении. Также к нам пришло письмо от руководителя биатлона Словении о том, чтобы дать возможность Ольге Подчуфаровой, которая переезжает туда на постоянное место жительства, выступать за сборную Словении.

Вчера мы рассмотрели это заявление, больших противоречий не усмотрели. Мы сейчас поедем на конгресс IBU и будем обсуждать этот вопрос с дружественной нам Федерацией биатлона Словении.

Оно зависит не только от Ольги Подчуфаровой или от Словении, или от СБР. При любом переходе должны дать добро обе федерации, и надо будет согласовать его с IBU. Это же не то, что решил Драчёв, и всё. Мы со словенцами обсудим ситуацию и потом примем решение», — цитирует Драчёва РИА «Новости».

После сезона-2017/18 Ольга объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.

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