Союз биатлонистов России использует последний в 2019 году шанс восстановить права в IBU

Источник: РИА "Новости"

Конгресс пройдет с 19 по 20 октября. Он является внеочередным: традиционно высший руководящий орган собирается раз в два года, но прошлогодняя смена руководства IBU повлекла начало реформ, которые должны найти свое отражение в новой конституции (уставе) организации. Для ее изменения и был созван внеочередной конгресс.

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На нем утвердят не только новую конституцию IBU, но и стратегический план, вместе они будут определять развитие биатлона на ближайшие годы. Также на конгрессе обсудят календарь соревнований, правила перехода спортсменов из одной сборной в другую, борьбу с допингом и другие важные темы.

В течение года IBU собирало со всех федераций предложения, которые легли в основу проекта нового устава. Этот документ и будет обсуждаться в Мюнхене на протяжении двух дней.

Для России же внеочередной конгресс являлся шансом восстановить свои права в IBU. В прошлом году СБР уже было отказано в восстановлении. Также в правила IBU были внесены изменения, согласно которым изменять статус национальных федераций может только конгресс. По этой причине шанс вернуть свои права СБР имел только в 2020 году, когда состоится конгресс в Праге.

Заседание в Мюнхене может сократить процесс на год. Это позволило бы российской стороне уже к конгрессу в Праге подготовить заявки на проведение крупных международных стартов, в том числе чемпионата мира.

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Мизерный шанс

Исполком IBU ранее дважды отказался включать вопрос статуса СБР на рассмотрение высшего руководящего органа. Он посчитал, что национальная федерация не до конца выполнила условия своего восстановления.

На последней встрече рабочей группы, которая прошла в конце сентября в Москве, IBU настаивал на том, что невыполненными оставались четыре из 12 пунктов дорожной карты. СБР считает, что проблемным остается только один пункт — компенсация расходов, которые IBU понес из-за допингового расследования дел российских биатлонистов. Их международная федерация оценила в €700 тыс., вернув большую часть, когда удержала €550 тыс. из выплат, полагавшихся СБР по итогам прошлого сезона.

Что касается трех других условий, то исполнительный директор СБР Сергей Голиков, входящий в рабочую группу, считает, что они не имеют временных рамок для исполнения. Работа по ним ведется постоянно и претензий по их выполнению у IBU не возникало. Речь идет о процессе проверки на допинг российских биатлонистов Международным агентством тестирования (ITA) и о сотрудничестве в расследовании прошлых допинговых дел.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.

Теперь вопрос восстановления прав СБР может быть рассмотрен только в том случае, если с подобным предложением во время заседания конгресса выступит одна или несколько национальных федераций. При этом предложение должно быть поддержано двумя третями голосов. Уже после этого состоится голосование, в котором СБР для восстановления достаточно заручиться поддержкой большинства голосов. Если этого не произойдет, то рассмотрение статуса СБР отложат, оно состоится уже на следующем конгрессе, который пройдет осенью 2020 года в Праге.