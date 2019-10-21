Биатлонистка Подчуфарова рассматривала вариант перехода в сборную Молдавии

Источник: РИА "Новости"

Союз биатлонистов России на этой неделе одобрил переход 27-летней Подчуфаровой в сборную Словении.

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Теперь его должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

«Перед этим Ольга обращалась и в нашу федерацию, однако мы не смогли решить вопрос предоставления ей гражданства страны», — сообщили в молдавской федерации.

Подчуфарова летом объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Лучшим в карьере биатлонистки был сезон-2015/16, тогда в общем зачете Кубка мира она заняла 16-е место. Через год она стала 45-й, еще через год биатлонистка выступила только на двух этапах, завершив сезон на 87-м месте.

В минувшем сезоне лучшей словенской биатлонисткой стала 22-летняя Уршка Пое, в общем зачете Кубка мира она заняла 98-е место. Биатлонисты из Молдавии в Кубке мира очков не набрали.