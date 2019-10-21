IBU аннулировал результаты Васильевой, женская команда России лишится квоты в Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Васильева в сентябре была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Причиной стал пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение 12 месяцев. Последний датирован 4 февраля, именно начиная с этого дня IBU аннулировал все результаты биатлонистки. В то же время срок ее дисквалификации отсчитывается с сентября. Это объясняется тем, что Васильева во время разбирательства продолжала соревновательную деятельность, поскольку на нее не накладывалось временное отстранение.

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Васильевой был дан 21 день на то, чтобы обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. На этой неделе стало известно, что апелляцию спортсменка подавать не стала. «Мы можем подтвердить, что вердикт вступил в силу и Маргарита Васильева лишится набранных очков в соответствии с решением антидопинговой комиссии», — сообщили в IBU.

После 4 февраля Васильева выступила в пяти гонках Кубка мира: в индивидуальной гонке (16-е место) и эстафете (10) на этапе в канадском Кэнморе и в спринте (14), гонке преследования (15) и смешанной эстафете (7) на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Поскольку результаты гонок преследования в Кубке наций не учитываются, в его зачет пошли четыре гонки с участием Васильевой. После их аннулирования сборная России лишится четвертого места и покинет число пяти ведущих команд Кубка наций. Это означает, что российская команда потеряет максимальную квоту: на личные гонки Кубка мира предстоящего сезона она сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок.

Внести изменения в результаты прошлого сезона на своем официальном сайте IBU планирует на следующей неделе. Первый этап Кубка мира пройдет с шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.