Россия потеряла максимальную квоту на Кубке мира по биатлону. А федерацию так и не восстановили
А еще от нас ушла Подчуфарова.
А еще от нас ушла Подчуфарова.
Ну, вы уже поняли, новости исключительно положительные. Ощутили приближение биатлонного сезона?
Уже пошли неприятные скандалы, проблемы и недомолвки. В общем, в российском биатлоне все как обычно. Сейчас на повестке дня висят три новости.
В деле Маргариты Васильевой уже разбирательство закончилось (дисквалификация на 1,5 года за пропуск допинг-тестов), но последствия только начались.
Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты Васильевой, показанные ею с 4 февраля. Биатлонистка приняла участие в пяти гонках, в зачет Кубка наций пошли четыре из них. В IBU подсчитали заработанные Васильевой очки, сделали некие математические операции и лишили максимальной квоты нашу женскую команду (с 6 до 5 человек).
У нас и так выступать особо некому, а теперь тренерский штаб даже не сможет пробовать на это дополнительное место других биатлонисток по ходу сезона. Но вот после новости о возобновлении карьеры и переходе в сборную Словении Ольги Подчуфаровой сложилось впечатление, что уход спортсменов в другие команды российскую сторону волнует мало.
Биатлонное окружение мило желает Подчуфаровой удачи на новом месте и даже делает скромные предположения о том, что у нее может получиться, как у Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминой. Но все же сквозь слова просачивается язвительность и обида.
«В Словении ей спокойнее будет — это однозначно, потому что там вообще нет никого из спортсменок высокого уровня. Там она будет выступать одна. Конечно, нам хотелось бы, чтобы она попробовала и выступала за нас, но у каждого человека свое мнение. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше», — рассказал глава СБР Владимир Драчев «Спорт день за днем».
«Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много.
Сейчас же весь инстаграм пестрит сообщениями о Подчуфаровой, дожили. Говорят даже, что Подчуфарова потенциально может стать олимпийской чемпионкой. Дай бог, чтобы стала, но ее последние результаты опровергают такой тезис, — сказал в интервью ТАСС двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Только вот за что на Ольгу можно обижаться? За то, что она выбрала спокойный путь? Как будто это она одна виновата, что обратной связи от тренеров и руководства в свое время не получала, а потом это вылилось в неминуемый уход из спорта. Все равно она вряд ли бы прошла отборочные старты, потом ее точно уже не пригласили бы в команду. У нас же так всегда: нет результата — нет места в основе. С одной стороны, это справедливо. С другой — стабильно хороших результатов у нас никто и не показывает.
А складывается ощущение, что в ноябре на отборе все 5 мест железобетонно займут лидеры (которых у нас нет) и до апреля никому не позволят на них позариться. Но видимость закончится уже после новогодних праздников. Начнут
Никогда еще в сборной России не было максимального количества лидеров, которых бы тренеры не посмели убрать. А Васильев говорит о том, что тогда было много спортсменок уровня Подчуфаровой, и ее уход не такое уж и событие. Не смешно ли?
Посмотрим, как потом все заговорят, если у Подчуфаровой реально все получится в словенской сборной. Тогда и посмеемся. Только уже нервно и истерически.
А еще СБР вновь не восстановлен в правах. Сейчас в Мюнхене у IBU конгресс, но без вопроса на повестке о России. Все
Исполнительный директор СБР Сергей Голиков так не считает. Просто процесс проверки на допинг российских биатлонистов Международным агентством тестирования (ITA) и сотрудничество в расследовании прошлых допинговых дел во времени не ограничены.
Небольшой шанс на восстановление все же есть. За ним Драчев в Мюнхен и отправился. Если во время заседания с нашим вопросом выступит одна или несколько национальных федераций (с поддержкой 2/3 голосов), то дело рассмотрят. А так, следующий шанс наступит только следующей осенью в Праге. И почти на сто процентов так и будет.