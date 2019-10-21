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19 октября, источник: Спорт РИА Новости

IBU утвердил создание органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) на заседании в Мюнхене утвердил создание независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне — Biathlon Integrity Unit (BIU), сообщается на официальном сайте IBU.

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Внеочередной конгресс одобрил новую конституцию организации, решение о создании BIU принято единогласно. Исполком IBU в мае вынес предложение учредить BIU.

«Новый кодекс IBU по вопросам целостности (IBU Integrity Code) дополнит действующий кодекс по этике и антидопинговые правила и даст более широкие полномочия по расследованию дел и вынесению санкций за нарушение кодекса. BIU будет отвечать за расследование подобных дел и централизованно разбирать все случаи, связанные с нарушением целостности», — говорится в релизе.

«Дела IBU о нарушении антидопинговых правил будет рассматривать новый антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS), дела BIU о нарушениях, не связанных с допингом, будет разбирать отдел общей юрисдикции CAS», — добавляется в сообщении.

Конгресс также проголосовал за сохранение действующей системы голосования, основанной на принципе «одна страна — один голос».

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