IBU утвердил создание органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне

Внеочередной конгресс одобрил новую конституцию организации, решение о создании BIU принято единогласно. Исполком IBU в мае вынес предложение учредить BIU.
«Новый кодекс IBU по вопросам целостности (IBU Integrity Code) дополнит действующий кодекс по этике и антидопинговые правила и даст более широкие полномочия по расследованию дел и вынесению санкций за нарушение кодекса. BIU будет отвечать за расследование подобных дел и централизованно разбирать все случаи, связанные с нарушением целостности», — говорится в релизе.
«Дела IBU о нарушении антидопинговых правил будет рассматривать новый антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS), дела BIU о нарушениях, не связанных с допингом, будет разбирать отдел общей юрисдикции CAS», — добавляется в сообщении.
Конгресс также проголосовал за сохранение действующей системы голосования, основанной на принципе «одна страна — один голос».