IBU утвердил создание органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне

«Новый кодекс IBU по вопросам целостности (IBU Integrity Code) дополнит действующий кодекс по этике и антидопинговые правила и даст более широкие полномочия по расследованию дел и вынесению санкций за нарушение кодекса. BIU будет отвечать за расследование подобных дел и централизованно разбирать все случаи, связанные с нарушением целостности», — говорится в релизе.